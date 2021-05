Berømt slot udsat for milliontyveri

Klokken var 22.30 sidste fredag aften, da alarmen på Arundel Castle i det sydlige England begyndte at bimle og bamle.

Politibetjente var hurtige til at rykke ud, men da de ankom til det berømte slot fra 1067, var tyvene allerede væk.

Det samme var værdigenstande til en værdi af 8,5 millioner kroner.

Det skriver Guardian.

Uvurderlige skatte

Tæt på gerningsstedet fandt politibetjentene en udbrændt og forladt bil, som de mener, kan have forbindelse til indbruddet.

Blandt tyvekosterne er en guldhalskæde, som Marie Stuart - den sidste uafhængige regerende dronning af Skotland - bar under sin henrettelse i 1587.

Også kroningsbægre og forskellige genstande af guld og sølv er forsvundet.

Fælles for de stjålne genstande er, at de alle var udstillet i et område af slottet, der er åbent for besøgende om dagen.

Politi søger vidner

Storbritannien vrimler med slotte, men Arundel Castle er et af de mest berømte.

I mere end 850 år har det tjent som hovedsæde for hertugen og hertuginden af Norfolk, der er blandt de vigtigste fyrstetitler i landet.

Artiklen fortsætter under billedet …

Arundel Castle ligger mellem Brighton og Portsmouth og er et særdeles velbevaret slot. Det ligger på en bakketop og er kendt for sine overdådige værelser og gamle forsvarsværker. Foto: Gary Stearman/Unsplash

Politiet er nu på jagt efter gerningsmændene og deres tyvekoster.

- De stjålne genstande har stor monetær værdi, siger en talsperson fra Arundel Castle.

- Vi opfordrer derfor alle, der ved noget, om at gå til politiet, så vi kan få skattene tilbage, hvor de hører til.