Berømt Twitter-haj dukkede op til amerikansk præsidentvalg

Det er ikke gået hvidhajen Katharines næse forbi, at et dramatisk og yderst tæt præsidentvalg har udspillet sig i USA.

Hun blev sidst set ud for South Carolina i maj 2019 og har siden holdt sig under vandet, hvor hun er fri for mennesker.

Men 30. oktober kunne Katharine ikke længere tøjle sin nysgerrighed efter at vide, hvad der mon foregik over havoverfladen.

Hun stak hovedet op, og sådan har hun gjort flere gange de seneste dage.

Det skriver Guardian.

Radiosignaler fra transmitter

Katharine er en 4,25 meter lang hvidhaj. Hun fik en radiotransmitter opereret ind i rygfinnen i august 2013. Herefter har man kunnet følge hendes bevægelser via Ocearch, der modtager et signal, hver gang Katharine svømmer op til overfladen.

Og der kan nemt gå lang tid, for hvidhajer lever fint i dybet og har ikke et behov for at trække luft ind.

Hos Ocearch jubler forskerne over igen at høre fra Katharine, da de aldrig før har modtaget signaler om en hvidhajs færden i Atlanterhavet i syv år.

- Normalt sender hvidhajer kun data til os i fem år, siger Bryan Franks fra Ocearch på organisationens Facebook-side.

En ægte SoMe-dronning

Ifølge Bryan Franks er det meget usædvanligt at høre fra en hvidhaj efter så lang tid.

- Det er præcis den type data, vi er ude efter. Det hjælper os til at kortlægge, hvordan hun og andre atlantiske hvidhajer lever.

Katharines bevægelsesmønstre over de seneste syv år - fra Cape Cod til Florida og med afstikkere så langt væk som Newfoundland i nord og den mexicanske golf i syd - tyder på, at hun er en aktiv frue, der ofte giver fødsel til små babyhajer.

Også på Twitter er Katharine aktiv. Her har hun 64.000 følgere.

- Savner I mig, lød det fra profilen, da Katharine forleden viste sig ud for USA’s østkyst, og siden har hun kommenteret flittigt på både corona og præsidentvalg.

- Er det sikkert at komme op igen? I ser ud til at have gang i en skør uge deroppe.

