Berygtede homo-pingviners geniale plan slog fejl

Pingvinerne forsøgte at snyde et andet par for to æg, men havde overset vigtig detalje

De er bimlende skruk og skyr ingen midler for at blive fædre.

Et homoseksuelt pingvinpar fra dyreparken DierenPark Amersfoort i Holland trækker igen overskrifter i international presse for at forsøge at blive forældre.

Det skriver flere internationale medier, herunder NBC News.

Første gang var i november 2019, da parret stjal et æg, der viste sig at være uden unge. Nu prøver de så en gang til og med en endnu mere udspekuleret plan.

Fejlslagent æggekup

Denne gang har de to hanner nemlig udnyttet et ubevogtet øjeblik hos et andet pingvinpar til at overtage dennes rede, der indeholder to æg.

Det homoseksuelle par våger over æggene med usædvanlig nidkærhed. De ruger på omgang. Når den ene holder æggene varme, er den anden ude og lede efter føde. Sådan skiftes de.

En genial plan, hvis ikke den havde en fatal brist. Det andet par er nemlig lesbiske.

- Fordi de stjal fra et lesbisk par, ved vi, at æggene ikke er befrugtet, siger Sander Drost, der er dyrepasser i DierenPark Amersfoort, til Algemeen Dagblad.

Den hollandske dyrepark ejer 17 pingviner, og det homoseksuelle par bliver anset for flokkens ledere, fortæller Sander Drost, der ikke vil udelukke, at de to hanners drøm en skønne dag vil gå i opfyldelse.

- Hvem ved, måske lykkes det dem næste år, siger han.

Kidnapning i Danmark

Pingvinerne er af arten brillepingvin, hvor homoseksualitet er helt almindelig.

I Danmark udspillede et lignende drama sig i 2018, da en pingvinunge blev kidnappet af et homoseksuelt pingvinpar i Odense Zoo. Det skete, fordi de biologiske forældre havde forladt ungen for at tage et bad, skrev DR dengang.

Optrinnet endte med, at en dyrepasser måtte træde til og bringe orden i sagerne.

