Beskadiget pas kostede ældre ægtepar 65.000 kroner

Ægtepar fik ødelagt deres drømmeferie, da mandens pas blev bedømt for beskadiget til, at han kunne bruge det som validt rejsedokument

Bliver dit pas beskadiget, kan det have store konsekvenser for din rejse.

Det mærkede ægteparret Richard og Ann Lane fra Storbritannien, som mistede tre ugers ferie og mange tusind kroner, da de blev forhindret i at rejse til Bali.

Mandens pas var nemlig blevet beskadiget under parrets rundrejse, hvor de allerede havde besøgt Dubai, Indien, Malaysia og Australien uden problemer. Det fortæller de om i BBC's program Rip Off Britain.

Da parret, som begge er pensionerede, forsøgte at flyve til Bali fra Australien, blev de stoppet i lufthavnen.

- Vi gik til paskontrollen, og mit pas ville ikke scannes. Så blev jeg taget med hen til en disk, hvor jeg blev holdt hen og holdt hen og holdt hen, siger 76-årige Richard Lane i programmet.

Det viste sig, at der var kommet et lille hul i passet, og derfor kunne det ikke scannes.

- Til sidst fik vi besked på, at vi ikke kunne rejse til Bali, fordi flyselskabet kunne få en stor bøde, hvis de bragte nogen ind i landet uden den rette rejsedokumentation.

Herefter bookede parret billetter til Malaysia, hvor deres datter bor, for at lave et nødpas. Men ved mellemlandingen i Singapore kunne de ikke komme videre. Personalet i lufthavnen ville heller ikke lade dem komme videre med det beskadigede pas.

- Jeg følte mig mistænkeliggjort, vred og frustreret. Jeg følte i den grad, at min ferie blev ødelagt, siger Richard Lane.

Ingen hjælp fra forsikringen

Til sidst fik han lov til at forlade lufthavnen i Singapore for at tage ind til den britiske ambassade. Uheldigvis blev parret nødt til at bo på et dyrt hotel, mens et nødpas blev fremstillet, fordi de fleste hoteller var fuldt booket på grund af det kinesiske forår.

Parrets samlede omkostninger for ekstra fly og hotelværelser løb op i 65.317 kroner.

Samtidig nægtede deres forsikringsselskab at dække de ekstra udgifter. De forklarede, at de kun dækkede rimelige omkostninger, hvis passet var 'mistet, stjålet eller ødelagt', men nævnte ikke noget om, hvis det var beskadiget.

- Vi var så skuffede. Man kan ikke forudsige, at man får et hul i passet, siger Richard Lane, som håber, at hans historie kan advare andre.

Parret gik til ombudsmanden for forsikringer i Storbritannien, men tabte deres sag.

