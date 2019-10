Besøg kontrolrummet i Tjernobyl-reaktor

Ukraine åbner nu op for kontrolrummet i reaktor fire i Tjernobyl. Kontrolrummet er kendt som epicentret for den værste atomkatastrofe i menneskehedens historie

Siden HBO sendte serien Chernobyl har området omkring atomkraftværket oplevet et regulært turistboom. Selvom antallet af turister har været stigende siden myndighederne åbnede op for området, så har 87.000 allerede besøgt Tjernobyl i år sammenlignet med 72.000 sidste år. Det skriver The Telegraph.

Se også: Besøg et af verdens mest radioaktive steder: Nyt hostel i Tjernobyl

Derfor har myndighederne valgt at imødekomme den stigende interesse ved at åbne op for kontrolrummet.

Stadig farlig stråling

Det var nemlig i netop det kontrolrum i april 1986, at ingeniørerne lukkede ned for nogle kølepumper som en del af en test. Det ledte til en eksplosion i reaktoren, som dræbte mange og sendte skadelig radioaktiv stråling ud over Jorden.

Det er estimeret, at der stadig er 200 tons radioaktivt brændstof inde i reaktoren, som nu er dækket af en sarkofag. Man frygter stadig faren for stråling og eventuelle læk, derfor har myndighederne sat en 36.000 tons tung stål-ark op for at dække sarkofagen. Angiveligt er det verdens største metal-struktur.

Se også: 12-årig finder tand fra mammut

I sidste uge tog myndighederne så en gruppe journalister med på en PR-tur til kontrolrummet for første gang. Rummet ligger udenfor sarkofagen, men inde i arken.

Besøget varede kun få minutter og tog kortere tid end at tage alt sikkerhedsudstyret på.

Se også: Turisterne valfarter til Australiens Tjernobyl: 'Det er direkte tåbeligt'

Doktoren, Yury Bandazhevsky, som har studeret Tjernobyl i årtier, siger ifølge The Telegraph, at turister tager en unødvendig risiko ved at tage ind i den såkaldte eksklusions-zone, da man stadig kan blive eksponeret for radioaktiv stråling. Han fraråder derfor at besøge kontrolrummet.