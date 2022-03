Bestseller-milliardær investerer millioner i sommerhusportal

Det er ikke mere end et års tid siden, at en flok danske iværksættere stiftede sommerhuspotalen Landfolk.

Men allerede nu har Landfolk fået en investering på et millionbeløb, efter Bestseller-milliardæren Anders Holch Povlsen har valgt at skyde penge ind i projektet.

Det skriver Finans.

Det konkrete beløb er endnu ikke kendt af offentligheden, men ifølge mediet er der tale om et tocifret millionbeløb.

Investeringen sker via Bestsellers familieejede investeringsselskab ved navn Heartland, som har købt 20 procent af Landfolk.

Holch Povlsen ejede i forvejen 28 procent af Landfolk.

Tilbyder unikke sommerhuse

Ideen bag Landfolk er at udbyde unikke sommerhuse med personlige særpræg, hvor der blandt andet er fokus på æstetik og natur.

Christian Schwarz Lausten, som er medstifter i direktør i Landfolk, oplyser til Finans, at ambitionen med Landfolk er at vokse hurtigt. Han forventer dog ikke, at sommerhusportalen kommer til at levere et overskud de kommende år.

Han har sammen med de øvrige tre medstiftere af Landfolk erfaring med at opbygge lignende bookingportaler. Sammen stod de bag Gaest.com, som sidenhen blev opkøbt af Airbnb.

- Landfolk er et frisk pust i en branche, der ikke tager skade af lidt innovation, skriver Lise Kaae, adm. direktør i investeringsselskabet Heartland, i en skriftlig kommentar til Finans.

- Kombinationen af nyudviklet teknologi, der sikrer en optimal, digital kunderejse, og et community med premium-sommerhuse gør Landfolk til en spændende, ny spiller på markedet. Og så er det et solidt og erfarent team, der står bag,