Bevarer coronaregler: Hotelejer bombarderes med kritik

Fra 1. februar kunne vi officielt vinke farvel til diverse coronarestriktioner i Danmark.

Farvel til afstandskrav, farvel til mundbind og farvel til coronapasset.

Men selv om ovenstående ikke længere er et krav, som er bebudet af regeringen, så kan det stadig være et gældende krav nogle steder.

Blandt andet har Charlotte Stiller, som ejer og driver Hotel Faaborg på Sydfyn, valgt at holde fast i, at gæster skal vise coronapas og bære mundbind i restauranten.

Charlotte Stiller forklarer over for mediet, at hun har et ønske om at gøre hoteloplevelsen tryg og sikker for sine gæster, hvorfor hun endnu ikke er klar til at skrotte de to coronaforanstaltninger.

Samtidig risikerer hun selv at blive syg, hvilket ville være skidt for hotellets indtjeningsmuligheder.

- Hvis jeg bliver smittet, så skal jeg lukke mit hotel, og om lidt er der ikke længere nogen hjælp at hente, og det har jeg ikke råd til. Så foruden brugen af sprit og de generelle anbefalinger beholder jeg kravet om både mundbind og coronapas.

Sådan lød det blandt andet fra Charlotte Stiller, da hun medvirkede i et indslag på TV2 Fyn mandag.

Bombarderet med kritik

Hotelejerens udtalelser er tilsyneladende ikke faldt i god jord hos alle.

For siden hun medvirkede i TV-indslaget, er det haglet ned med kritik og dårlige anmeldelser på blandt andet Hotel Faaborgs Facebook-side, ligesom Charlotte Stiller selv har modtaget ubehagelige beskeder privat.

- Jeg bliver bombarderet lige nu. Lige nu booker folk overnatninger på min hjemmeside med tarvelige beskeder om, hvor dårligt begavet jeg er, at jeg burde skamme mig, og man håber, jeg 'går nedenom og hjem' med min forretning. Den havde jeg simpelthen ikke set komme, siger hun til Fyens Stiftstidende.

'Nazipas' og 'slavebind'

Flere af de dårlige anmeldelser kommer fra folk, der umiddelbart ikke har været på Hotel Faaborg.

Altså handler anmeldelserne ikke om en hoteloplevelse eller hotellets service og kvalitet. Nej, det handler om mundbind og coronapas.

- Aldrig om jeg kommer til at støtte et sted, der går ind for pas og 'slavebind'.

Sådan lyder en af de kommentarer, der kan læses på hotellets Facebook-side. En anden skriver:

- Kommer aldrig til at støtte et sted, som støtter 'nazipas', som slet ikke giver nogen videnskabelig mening.

Og en tredje skriver blandt andet følgende:

- (...) Aldrig om man skal støtte et sted, som totalt har tabt sutten og udstiller folk, der af gode grunde ikke kan bære 'mundble' eller besidde 'diktator-pas'.

Positiv støtte fra lokale

Kritikken er til gengæld blevet mødt med en modreaktion fra flere lokale, som bakker op om Hotel Faaborg.

TV 2 Fyn har blandt andre interviewet Stine Mjaaland, ejer af Vejkanten Falsled.

På Facebook har hun opfordret til, at man støtter hotellet for at give de negative kommentarer et modspil.

- Man kan være uenig i beslutningen og synes, hun er hysterisk og alt muligt. Men man kan ikke tillade sig at ødelægge hendes forretning og gå efter hende personligt. Det kan man ikke. Slut, siger hun.

Det har tilsyneladende virket, da flere af de seneste kommentarer på Hotel Faaborgs Facebook-side har en positiv klang.

En skriver blandt andet:

- Godt, I passer på jer selv og jeres gæster i disse tider.