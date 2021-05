Bibliotek forvandlet til moderne hostel

Det tidligere hovedbibliotek i Aarhus har fået sig noget af en renovering og er nu klar til at checke gæster ind

Du har måske prøvet at blive søvnig af en kedelig roman, og måske er du også faldet i søvn med hovedet i bogen. Hvis bare tanken om litteratur og biblioteker giver dig lyst til at kravle under dynen, er der godt nyt.

Det tidligere hovedbibliotek fra 1934 i Aarhus slår 6. maj nemlig dørene op i helt nyt puds, da bygningen er blevet omdannet til et moderne hostel. Hotelkæden Brøchner Hotels står bag det nye BOOK1 Design Hostel beliggende på Møllegade.

Det oplyser Brøchner Hotels i en pressemeddelelse.

- Vi kan mærke, at vores gæster higer efter oplevelser - særligt lige nu. Derfor er vi også ekstra glade for, at vi nu endelig kan åbne dørene til BOOK1 og bringe nye oplevelser til Aarhus, siger administrerende direktør Nickolas Krabbe Bjerg i pressemeddelelsen.

På BOOK1 kan du blandt andet bo på sovesale i bedste backpackerstil. Der er også private værelser. Især har hotelkæden gjort noget ud af indretningen af det såkaldte design-hotel. I baren er der hver dag fra klokken 17 til 18 'Bottoms Up', som byder på nedsatte priser på drinks.

Plads til enhver type af gæst

Uanset om du er en læsehest eller ej, kan du overnatte i den oprindelige biblioteksbygnings nye, moderne rammer, eller snuppe en plus size størrelse-drink i lobbybaren i hotelkædens første åbning uden for København.

Fordelt på alt fra sovesale med køjesenge til private suiter har Aarhus’ nyeste hostel plads til 444 gæster.

Beliggende i byen, der før er blevet kåret som en af verdens mest spirende destinationer, kan det nye hostel måske lokke oversøiske turister til, da især amerikanerne er vilde med de danske hoteller.