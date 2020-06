Bidende passager fritager flyselskab for kompensationspligt

Flyselskaber i EU er forpligtet til at betale kompensation til passagerer ved længere forsinkelser. Men der er undtagelser - såkaldt 'usædvanlige omstændigheder'.

En passager, der overfalder og bider medpassagerer, så piloten må mellemlande, så flyets næste afgang bliver forsinket, er en sådan.

Det fremgår af en afgørelse fra EU-Domstolen torsdag.

Sagsøgeren havde booket et aftenfly med flyselskabet TAP fra Fortaleza i Brasilien til den norske hovedstad Oslo 21. august i 2017. Han skulle være ankommet dagen efter. Man han kom først til Norge to dage senere.

Flyet, der skulle fragte ham til en mellemlanding i den portugisiske hovedstad, Lissabon, var over fire timer forsinket. Dermed nåede han ikke sin næste forbindelse. Han endte med at ankomme over 24 timer forsinket.

Tumult over Atlanterhavet

Forsinkelsen skyldtes dramatik på en tidligere rute med samme maskine. Over Atlanterhavet havde en passager på vej fra Lissabon til Fortaleza bidt og overfaldet andre passagerer og kabinepersonalet.

Piloten måtte foretage en mellemlanding i Las Palmas. Her blev den urolige passager sat af, og flyet kunne fortsætte til Brasilien.

Der er dog visse betingelser for, at et flyselskabet kan påberåbe sig en 'usædvanlig omstændighed'. Domstolen oplister flere i den konkrete sag.

En af disse er, at flyselskabet ikke kan sige, at det var en 'usædvanlig omstændighed', hvis det selv har bidraget til problemet eller ikke forebygget det.

Det kan være, hvis selskabet lader en person, som allerede har udvist urolig adfærd gå om bord på flyet.

Der skal også være en direkte årsagsforbindelse, så forsinkelsen kan bevises faktisk at være direkte forårsaget af, at samme maskine var udsat for en hændelse tidligere.

Forsinkelser på over tre timer udløser som udgangspunkt pligt til at kompensere passageren. Beløbet afhænger af distancen på flyvningen. Det kan være fra 250 euro til 600 euro.

EU-Kommissionen har i årevis arbejdet med en ændring af EU-forordning 261/2004, der giver ret til kompensation.

Stærke lobbykræfter trækker i forskellige retninger. Forordningen er dyr for flyselskaberne, som vil have mere lempelige regler. Forbrugerorganisationer kræver bedre beskyttelse af passagererne.

