Bidt af krokodille ved luksushotels strand

18-årig turist anklager hotel for ikke at have advaret godt nok om krokodiller ved badestrand

En aftentur ved en strand i den mexicanske badeby Puerto Vallarta kunne være endt fatalt for den amerikanske teenager Kiana Hummel i sidste uge. En knapt fire meter lang krokodille kravlede nemlig op på stranden, hvor den tog fat i hendes ben og hev hende med ned under vandet.

I første omgang lykkedes det at få krokodillen til at give slip, men så nådigt skulle Kiana Hummel ikke slippe. Hun blev med det samme hevet ned under vandet igen og måtte panisk kæmpe for sit liv.

Med hjælp fra en anden gruppe gæster i nærheden lykkedes det endelig den unge kvinde at slippe fra det store reptil. Hun blev efterfølgende fragtet til hospitalet, hvor hun blev behandlet for sine skader. Det skriver abc7news.com.

Hotel afviser kritik

Stranden er tilknyttet hotellet Marriott Puerto Vallarta Resort and Spa. Kiana Hummel og vidner til episoden mener ikke, at de havde advaret tilstrækkeligt om, at der kunne være krokodiller i vandet. Det har de givet udtryk for overfor ABC News.

Eneste advarsel består af et skilt, hovedsageligt skrevet på spansk, som desuden ikke er lyst op om aftenen.

Ifølge et vidne til ulykken står skiltet ovenikøbet seks meter væk fra nedgangen til stranden, og vil derfor have været svært at se sent om aftenen.

Marriott afviser kritikken med henvisning til at foranstaltninger som 'skiltning, natlig patruljering og at røde flag var korrekt anvendt'.