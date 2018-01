Bikini og bajer: Her bader de i øl

I byer som Prag og Budapest behøver du nu ikke længere nøjes med at drikke din øl. Nu kan du også bade i den.

Rundt omkring i Europa er der nemlig åbnet en række øl-spabade, hvor de hælder øl i badekarret, skriver The Sun. Mens du skvulper rundt i det lune humlevand, kan du så drikke en kold fadbamse eller to.

I Prag, en af Europas øl-hovedstæder, hævder Spa Beerland at være Tjekkiets første øl-spa. Her får du 20 minutter i et spabad fyldt med humle, ølgær og malt og et anker Krušovice-øl, du frit kan fylde glasset fra. Efter du har søbet rundt i øl-væsken, kan du f.eks. gå i humle-sauna og efterfølgende kan du tage et hvil i en seng med stråmadras og snuppe et stykke ølbrød.

I Budapest åbnede Thermal Beer Spa i sommeren 2016, og også her er der både øl-spabad, fadøl ad libitum under baderiet - og så små ungarske snacks til.

I august åbnede så verdens første øl-svømmehal på Schloss Starkenberger i Schweiz. Her er hele syv svømmepøler á fire meter, hvor du rent faktisk bader i bryggeriets signaturøl. De anbefaler dog, at man ikke drikker øllen direkte fra bassinerne, da øllet ikke skiftes mellem alle badeturene.

'Børn skal ledsages af voksne'

Det er ikke kun klassiske ølnationer som Tjekkiet, der er hoppet med på øl-wellness-bølgen. I Island ligger f.eks. øl-spaet Bjórböðin, hvor du bader i både ung øl, der ikke er færdiggæret, og levende øl-gær.

Der er ikke alkohol i badevandet, oplyser spaet på sin hjemmeside, Børn under 16 år skal dog ledsages af en voksen, ligesom spaet understreger, at ølankeret ved siden af spabaddet kun må benyttes af voksne over 20 år.

Også på den anden side af Atlanten har de taget øl-wellness til sig. I Oregon ligger USA's første øl-spa Hop in the Spa, hvor de udover ølbade laver klassiske spa-behandlinger med et øltwist - f.eks. bodywrap med humle og urter eller massage med humle-olie.

Beer beauty

De forskellige øl-spa'er hævder alle, at øllets ingredienser både kan gøre dig sundere, smukkere og mere afslappet. Det tyske bryggeri Neuzeller Kloster-Bräu har endda taget det skridtet videre og lavet en anti-aging øl, og de har naturligvis også en 'badenbier', så du kan tage et ølbad hjemme hos dig selv.

Men også herhjemme har 'beer beauty' vundet indtog. Selveste Carlsberg producerer faktisk en shampoo, en balsam og en bodylotion, som er baseret på byg, humle og gær. Så det kan være skønhedsindustrien skal til at kigge sig over skulderen efter nye konkurrenter; bryggerierne?