Billig sommerferie: Her skal du bestille

Priserne for flybilletter svinger meget afhængig af, hvornår du kigger. Derfor er der mange penge at spare, hvis du booker på det rigtige tidspunkt

Du har måske oplevet, hvordan priserne på de samme flybilletter kan svinge alt efter, hvornår du kigger.

Således kan de koste et x antal kroner den ene dag, mens de stiger med flere hundrede kroner, når du kigger den næste.

Det kan være et direkte sats. Hvornår ved man, at man har scoret billetterne til den billigste pris?

Bør man slå til nu, eller bør man vente til en anden dag? Stiger prisen, hvis man venter? Tør man vente?

Den slags spekulationer er der mange, som står over for i skrivende stund, da flere er begyndt at booke ferie til årets sommerferie samt påskeferien, der venter rundt om hjørnet.

Og skal man booke de billigste flybilletter, så kan bookingtidspunktet være altafgørende.

Bestilt på dette tidspunkt

Hjemmesiden Cheapair.com har analyseret 917 millioner flyrejser for at undersøge, hvornår man booker billigst, skriver det norske medie Dagbladet.

Her nåede man frem til, at de billigste flybilletter i gennemsnit sælges 64 dage før afrejse.

Det er et gennemsnitligt estimat, som derfor kan variere med nogle dages mellemrum. Andre har tidligere estimeret, at man bør booke 40 dage før afrejse.

Varierer fra dag til dag

Priserne svinger alt efter udbud og efterspørgsel. Derfor er der stor sandsynlighed for, at der er flere billetter at vælge imellem, hvis du booker tidligt, hvilket vil påvirke billetprisen sådan, at den bliver lavere.

Ulempen ved at booke tidligt er til gengæld, at man kan være usikker på, om rejsen kan gennemføres på det eksakte tidspunkt. Derfor kan det være en god idé at gå efter de billetter, som kan refunderes, frem for de billigste billetter.

Ud over tidshorisonten så kan det også have betydning for prisen, hvilken dag du booker.

Ifølge Cheapair.com er tirsdag og onsdag de bedste dage at booke, mens billetterne stiger mærkbart i pris på dage som søndag og torsdag.

Find billetterne her

Prisen kan også variere på baggrund af, hvor du booker flybilletten. Her anbefales det, at man booker direkte hos flyselskabet eller etablerede rejseselskaber - eksempelvis hvis man booker en pakkerejse.

Dels kan billetterne være billigst her, men der er også en række rettigheder, der træder i kraft, hvis du eksempelvis booker direkte hos flyselskaberne, som kan være gode at have, hvis rejsen går i vasken af forskellige årsager.

Desuden bør du også overveje, hvornår du rejser. Hvis du er fleksibel i forhold til rejsetidspunktet, og er du villig til at booke flyrejser med mellemlandinger, så kan der også være en del penge at spare.