Billigruter til USA åbner i 2022

Det norske flyselskab Norse Atlantic Airways arbejder benhårdt på at få 15 Boeing 787 Dreamlinere på vingerne og tværs over Atlanterhavet i 2022. Det fremgår af en pressemeddelelse.

- Vi tror på, at der er behov for et nyt og innovativt flyselskab, der betjener det billige interkontinentale marked med moderne, mere miljøvenlige og brændstofeffektive fly, siger direktør Bjørn Tore Larsen

Norse Atlantic Airways melder, at de prisvenlige langdistanceflyvninger skal indføres i slutningen af første kvartal eller begyndelsen af andet kvartal næste år. Ifølge Politiken er planen, at flere af ruterne kommer til at have udgangspunkt i Skandinavien.

Hvis planen holder stik, så skulle det altså være muligt for europæere at flyve til USA til en billig penge allerede til næste sommer.

- Vi starter billetsalget cirka tre måneder før første flyvning og tilbyder spændende destinationer, der har vist sig at være attraktive.

Stor interesse for projektet

Norse Atlantic Airways blev etableret i marts måned i år. Det skete i kølvandet på, at Norwegian nedlagde mange af deres langdistanceruter i 2019.

De ambitiøse planer om oversøisk luftfart er dermed lige så gamle som flyselskabet selv.

Siden marts har der været stor interesse fra begge sider af Atlanten, og ifølge Bjørn Tore Larsen giver det kun endnu mere blod på tanden for at få flyene i luften til tiden.

Norse Atlantic Airways melder desuden, at de har søgt om en norsk driftstilladelse, og er i gang med at søge en britisk driftstilladelse.

Flyselskabet kan derfor heller ikke løfte sløret for specifikke ruter endnu.