Billigste flybilletter nogensinde: - Det er usædvanligt

Har du endnu ikke fyldt ferien ud med store rejseplaner, eller har du mulighed for at bruge uge 32 på en ekstra ferie, så er der gode nyheder.

Priserne på flybilletter til både europæiske og interkontinentale ruter med afgang fra enten Billund eller København er nemlig meget lave. Faktisk er gennemsnitspriserne for uge 32 for flybilletter til både europæiske og interkontinentale ruter de laveste, som er blevet målt siden 2009, og mange ruter er de billigste i uge 32 nogensinde.

Det viser den nyeste udgave af Dansk Flyprisindex, der udgives af prissammenligningssiden Travelmarket.dk.

- Der er ikke en entydig forklaring på de lave priser, men det handler blandt andet om en kæmpe konkurrence i markedet mellem flyselskaberne - både på europæiske og oversøiske ruter. Det er usædvanligt, at priserne er så lave, siger Ole Stouby, direktør i Travelmarket, til Ekstra Bladet.

Lave gennemsnitspriser

Gennemsnitsprisen for de europæiske ruter med afgang fra København og Billund i uge 32 er henholdsvis 782 og 854 kroner i år.

For blot et år siden var gennemsnitsprisen i samme uge 967 kroner fra København og 1.114 kroner i Billund.

For de interkontinentale ruter er gennemsnitsprisen i uge 32 i år 4.271 kroner og 4.766 kroner fra henholdsvis København og Billund. Sidste år i samme uge var gennemsnitsprisen for interkontinentale ruter fra København 4.597 kroner og 5.065 kroner fra Billund.

Tilbage i 2015 var gennemsnittet 5.809 kroner i København og 6.765 kroner i Billund på de interkontinentale ruter.

Det europæiske gennemsnit udregnes ud fra destinationerne Amsterdam, Barcelona, Berlin, London, Oslo, Paris, Prag, Rom, Stockholm og Wien.

Bangkok, Beijing, Dubai, Johannesborg, Los Angeles, Mexico City, New York, Rio de Janeiro, Sydney og Tokyo danner grundlaget for udregningen af gennemsnitsprisen for de interkontinentale ruter.

Her kan du se prisudviklingen på de europæiske ruter. Grafik: Travelmarket

De interkontinentale ruter har også gennemgået noget af en udvikling. Grafik: Travelmarket

Midt i ferien

For Ole Stouby er det overraskende, at priserne er så lave i uge 32, som de er. Her hæfter han sig især ved, at skolerne først starter undervisning i uge 33.

- Det er stadig sommerferietid i uge 32, så de lave priser er kun drevet af skærpet og massiv konkurrence, og at der er fornuftige priser på brændstof, siger Ole Stouby til Ekstra Bladet.

- Flere fly og større fly bliver sat ind af selskaberne, så der er større kapacitet. Når de ikke kan få fyldt flyene, sænker de priserne, for det er det middel, de har, til at få dem fyldt, siger han.

I faktaboksen herunder kan du se de ruter, som aldrig har været billigere i uge 32.

Laveste pris nogensinde med afrejse i uge 32 Europa

Aalborg - Amsterdam t/r - kr. 1162 Billund - Amsterdam t/r - kr. 1129 Billund - Berlin t/r - kr. 217 Aalborg - London t/r - kr. 495 Hamborg - Oslo t/r - kr. 601 København - Prag t/r - kr. 311 Billund - Prag t/r - kr. 302 København - Wien t/r - kr. 620 Billund - Wien t/r - kr. 387 Hamborg - Wien t/r - kr. 648 Interkontinentiale

København - Bangkok t/r - kr. 3468 Billund - Bangkok t/r - kr. 4460 Aalborg - Bangkok t/r - kr. 4511 København - Beijing t/r - kr. 3126 Billund - Beijing t/r - kr. 3282 Billund - Dubai t/r - kr. 1968 Aalborg - Dubai t/r - kr. 3092 Billund - Johannesburg t/r - kr. 4292 Hamborg - Johannesburg t/r - kr. 3188 København - New York t/r - kr. 2763 København - Rio de Janeiro t/r - kr. 6849 København - Sydney t/r - kr. 6110 Kilde: Dansk Flyprisindex

Særligt ruteflyselskaberne kan blive presset over de lave priser, mener Ole Stouby.

- Priserne kan gøre ondt på nogle flyselskaber, mens andre er bedre rustede til at stå imod, siger han.

I uge 32 kan du komme billigere end nogensinde før til Dubai. Du kan komme fra København til Dubai tur/retur for 1.561 kroner, og det er den laveste pris til den destination nogensinde.

