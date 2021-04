Bisoner sat ud i Jylland

Europas største landlevende pattedyr er rykket ud i Danmarks største fredede landområde, Lille Vildmose, kun 40 minutters kørsel fra Aalborg.

Lille Vildmose har overtaget fire europæiske bisoner fra Randers Regnskov, der har gået i karantænehegn i et år. Men nu skal de være frie. Det skriver Danmarks Naturfredningsforening.

De fire bisonokser får nemlig lov til at boltre sig i Lille Vildmose, der huser over et 4000 hektar stort område med naturskove og højmoser.

De op imod 800 kilo tunge dyr skal leve sammen med krondyr, vildsvin og rådyr, hvor de i kraft af deres store størrelse skal skabe ny dynamik og flere levesteder til planter og smådyr.

Stod det til Jacob Skriver, der er driftsleder for Aage V. Jensen Naturfond, som ejer størstedelen af Lille Vildmose, kan det nye projekt ikke gå for langsomt

- De må hellere end gerne gå voldsomt til værks. Når de skræller bark af træerne, er det bare en del af variationen og naturrigdommen, siger Jacob Skriver, der glæder sig til at se bisonerne i aktion.

Ifølge mediet migogaalborg, vil bisonerne i Lille Vildmose, snarest få selskab af artsfæller fra Polen, Tyskland og Holland. I alt skal op mod 20 europæiske bisoner gå rundt i området.

Danmarks natur er presset, og flere tusinde dyr og planter er i fare for at uddø, derfor skal projektet hjælpe til at give mere plads til vild natur.

