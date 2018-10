Bizar afstraffelse i ferieparadis: Ti mænd bundet nøgne fast til lygtepæle

Mexico er verdensberømt for sine eksotiske feriebyer, men på det seneste er det gået ekstremt ned ad bakke for landet i det sydlige Nordamerika.

I år er det nemlig væltet frem med den ene drabelige historie efter den anden, og så sent som i slutningen af august skærpede Udenrigsministeriet deres rejsevejledning til det populære ferieland.

Og nu trækker Mexico altså overskrifter igen.

Denne gang er det den yderst turistkære by Puerto Vallarta med et gennemsnit på over fire millioner årlige turister, som får negativ opmærksomhed.

I den seneste tid er en gruppe af mennesker nemlig blevet kidnappet samt tæsket og siden hen afstraffet yderligere ved at blive bundet nøgne fast til lygtepæle rundt omkring i byen til fri skue for både chokerede turister og lokale.

Det skriver Vallarta Daily.

Drabene fortsætter i ferieparadis: Fem lig fundet i bil

Markeret med bogstav i baghovedet

Det lokale politi har bekræftet, at de bizarre hændelser har fundet sted, og at de efterforsker sagerne, men de vil dog ikke udtale sig om antallet, men ifølge Vallarta Daily drejer det sig om mindst ti sager.

Udover at være blevet bundet nøgne fast, havde ofrene også fået barberet bogstavet 'R' i baghovedet, hvilket højst sandsynligt refererer til det spanske ord 'rata' (rotte eller tyv), og derfor spekulerer lokale medier i øjeblikket i, om afstraffelserne er en bizar twist i en bandekrig.

Dette understøttes endvidere af, at ofrene efter sigende nægter at samarbejde med politiet eller påstår, at de ikke kan huske noget.

Et enkelt af ofrene har dog fortalt, at han blev kidnappet fra sit hjem og efterfølgende tæsket på en gård, inden han blev bundet fast til en af lygtepælene i feriebyen.

(Artiklen fortsætter under billedet)

De første fire nøgne mænd blev ifølge Vallarta Daily fundet forskellige steder i byen mandag aften og tirsdag morgen i sidste uge, mens de sidste seks nøgne mænd blev fundet med blot 25 minutters mellemrum aftenen efter.

Den første af de seks mænd, der blev fundet onsdag, var en 25-årig mand, som blev fundet tæsket og nøgen klokken 23:19 lokal tid, mens den sidste, en 18-årig mand, blev fundet klokken 23:45 i den anden ende af byen.

Danske turister advares om ferieparadis: Ligene hober sig op

Det siger Udenrigsministeriet

Eksotiske Mexico har længe været et populært rejsemål blandt turister, men i år har en stime af vold og drab skyllet ind over ferieparadiset med hidsig kraft.

I august måned peakede den dårlige omtale, da ligene bogstaveligt talt begyndte at 'flyde i gaderne', da otte personer blev fundet dræbt i feriebyen Cancun.

Angiveligt var to af ligene blevet parteret og skåret i småstykker, hvorefter de var blevet gemt væk i affaldssække, mens en tredje blev fundet bundet og skuddræbt og en fjerde blev dræbt i en hængekøje.

Og i april måned trak Cancun overskrifter verden over, da det kom frem, at hele 14 mord blev begået i feriebyen på under halvanden dag, mens flere internationale medier blot to uger senere rapporterede om fem lig, der blev fundet i en bil.

Selvom det vurderes, at den ekstreme volds- og drabsbølge har med narko- og bandelivet at gøre, så er der alligevel god grund til at passe ekstra godt på, hvis man planlægger en rejse til Mexico ifølge Udenrigsministeriets rejsevejledning:

- Du bør være meget forsigtig især pga. risikoen for kriminalitet. Tyverier, røverier og voldelige overfald er udbredt i Mexico. I nattelivet bør du selv købe dine drikkevarer og altid holde dem under opsyn. Der er risiko for, at kriminelle tilsætter bedøvende stoffer og begår overgreb. Ved populære turiststeder som Cancún og Acapulco er seksuelle overgreb i stigning.

Udenrigsministeriet påpeger desuden, at man skal undgå at opholde sig på øde steder såsom strande eller skovområder og råder rejsende til at lade være med at gøre modstand samt undgå øjenkontakt, hvis man bliver udsat for røveri, overfald eller kidnapning.

