Bjergbestiger livestreamer dødeligt fald

Myndighederne i Japan har søgt efter en mand, som er faldet ned fra bjerget Fuji midt i en livestreaming. Onsdag fandt de, hvad de mener er, mandens lig.

I videoen, som er filmet fra den japanske bjergbestigers perspektiv, ser man en scene tæt på toppen af Japans højeste bjerg. Han er langt over skyerne, og bjerget er dækket af sne.

Mens han går rundt, fortæller han ifølge CNN seerne, at ruten er glat og farlig.

- Er jeg på den rigtige rute? Meget af ruten er dækket af sne, siger han, mens han bevæger sig opad.

- Jeg glider, råber manden, og på videoen ser det ud som om, at han falder meget langt, inden videoen går i sort.

Foto: Screendump

Foto: Screendump

Lukket af myndighederne

Myndighederne blev advaret om hændelsen, da de modtog flere opkald fra folk, som havde set livestreamingen, fortæller Aiko Kishibata, pressemedarbejder hos Shizuoka Politi til CNN.

Redningshold fra præfekturerne Shizuoka og Yamanashi, der grænser op til bjerget Fuji, har søgt efter manden siden tirsdag morgen. Onsdag eftermiddag fandt man liget af en mand i 3000 meters højde. Men pressemedarbejderen udtaler, at det er for tidligt at sige, om det er manden på livestreamingen.

Ifølge det japanske medie NHK har Fuji været lukket for bjergbestigere siden september, fordi det er for farligt, når bjerget er dækket af sne.

