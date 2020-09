Blæser på anbefalinger: Rejsebureau flyver danskere til 'orange' land

Rejseselskabet Viktors Farmor 'tør, hvor andre tøver'.

Sådan siger Gudik Holm Plews, der er mangeårig rejseleder og har titel som produkt- og udviklingsdirektør i det lille rejseselskab, der ligger i Studstrup nord for Aarhus.

Tirsdag flyver Viktors Farmor en gruppe på otte danske turister fra Københavns Lufthavn til Paris og derfra videre til sydfranske Toulouse, hvor der venter en 200 kilometer lang bustur til den endelige destination, miniputstaten Andorra.

Det skriver standby.dk.

Det lille land i bjergkæden Pyrenæerne mellem Spanien og Frankrig er ellers på Udenrigsministeriets liste over 'orange' lande, som myndighederne fraråder rejser til.

- Vi fraråder nu alle ikke-nødvendige rejser til Andorra, fordi Andorra ikke længere opfylder kriterierne for lave smittetal i modellen for rejsevejledninger for EU- og Schengenlande, lyder det i Udenrigsministeriets rejsevejledning.

Andorra oplever i øjeblikket et stigende smittetryk med 40-50 nye smittede om dagen, viser tal fra Worldometer

Klassens frække dreng

Den planlagte rejse i bjergkæden mellem Frankrig og Spanien har fokus på vandreture.

Det er niende gang under coronakrisen, at Viktors Farmor arrangere ture til Andorra, fortæller Gudik Holm Plews. Men første gang at selskabet trodser myndighedernes anbefalinger og sender danske turister til et 'orange' land.

- Vi er ikke klogere end Udenrigsministeriet, men er måske klassens frække dreng, siger Gudik Holm Plews til standby.dk.

- Vi er klar med en tur, vi mener, er sikker. Andorra har en god infrastruktur, og vi bruger samme hotel hele ugen, uddyber hun

Ifølge Gudik Holm Plews er de danske turister på Andorra-turen informeret om, at sundhedsmyndighederne opfordrer til, at de går 14 dage i karantæne, når de vender retur fra deres ferie landet.

Planlægger flere orange-rejser

Gudik Holm Plews fortæller til standby.dk, at Viktors Farmor planlægger tre til fire andre grupperejser på otte til 12 dage til destinationer, der lige nu er orange.

Hun fortæller også, at bus og hotel i Andorra gør deres for at beskytte de danske turister mod smittefaren.

Viktor Farmor er ligesom de fleste andre rejseselskaber udfordret af coronakrisen. Da regeringens hjælpepakker udløb, opsagde selskabet halvdelen af sine medarbejdere, skriver standby.dk.

I 2019 betjente Viktors Farmor omkring 5000 gæster fordelt på 80 destinationer i hele verden. I år håber selskabet at nå op over 1000 gæster.

