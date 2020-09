Blæst bagover: Skynd dig hvis du vil leje sommerhus næste år

I Danmark er vi fast besluttet på at holde ferie væk fra eget hjem.

Hvis ikke vi kan stige ombord på et charterfly til Gran Canaria eller køre i bil til Gardasøen, så kan vi da altid leje et sommerhus i Rørvig eller Blåvandshuk.

Men pas på med at vente for længe.

Flere sommerhusudlejere melder allerede nu om, at de er tæt på at have udsolgt til højsæsonen 2021. Det skriver dr.dk.

Fuldstændig overvældende

For eksempel har Feriepartner Østkysten kun få ledige sommerhuse tilbage i Juelsminde, hvor der er 47 procent flere reservationer i forhold til samme tidspunkt sidste år.

Og hos Novasols afdeling i Hejlsminde kan regionsdirektør Jan Bech fortælle, at han har fået underskrift på 1500 bookninger til næste år.

- Normalt ligger vi på en 600-700 stykker, siger Jan Bech til dr.dk.

Ikke overraskende er det coronavirus, der har fået danskerne til at strømme til sommerhusene, forklarer Carlos Villaro Lassen, der er adm. direktør i Feriehusudlejernes Brancheforening.

Han fortæller til dr.dk, at han er nærmest er blæst bagover af det store antal tidlige bookninger.

- Vi er blæst væk af efterspørgsel. Vi går fra fem millioner sidste år til op mod ni millioner danske overnatninger i år. Det er fuldstændig overvældende for vores branche, siger han.

Mere nøjagtigt er der sket en stigning på 89 procent på danske sommerhusbookninger, mens antallet af udenlandske reservationer er gået frem med 32 procent.

Også gang i køb og salg

Det er ikke kun udlejningsmarkedet, der er rødglødende. Også salget af sommerhuse er eksploderet under krisen, som det flere gange har været beskrevet i danske medier over de seneste måneder.

Tidligere på ugen var boligsiden.dk ude med nyheden om, at salget af sommerhuse i 2020 allerede efter otte måneder har overgået det samlede sommerhussalg i 2019.

- De strikse rejserestriktioner under corona og hensynet til klimaet har gjort det både nødvendigt og moderne at holde ferie i Danmark, forklarer Birgit Daetz, der er kommunikationsdirektør ved boligsiden.dk, om den stigende interesse.

Der er omkring 200.000 sommerhuse i Danmark. Heraf bliver en femtedel lejet ud.

