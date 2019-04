Blandt Paris' smukkeste gader: Nu skal den lukkes for Instagrammere

Fotoglade mennesker, som lægger vejen forbi en bestemt smuk gade i Paris, er nu så stor en pestilens for beboerne, at de vil have gaden lukket

Jagten på det perfekte foto er en evig kamp for mange brugere på Instagram, og i den smukke pastelfarvede Paris-gade Rue Crémieux mærker de for alvor konsekvenserne af det. Beboerne er nu blevet så trætte af folk, der sidder på trappestenene, larmer og snakker, mens de forsøger at indkapsle gadens skønhed i et billede, at beboerne vil have myndighederne til at lukke gaden.

Det fortæller Evening Standard.

Rue Crémieux er en lille, smal gade, som kun er for fodgængere, og gaden er blandt de mest farvestrålende i Paris, hvorfor den altså er et yndet baggrundstapet for alverdens Instagramfotografer.

Mediet fortæller, at beboerne vil have porte installeret i hver ende af gaden, så gaden kun er åben for offentligheden i dagtimerne på hverdage.

- I løbet af ugen er det ikke så slemt, for da er det bare turister, og de er ikke så forstyrrende. Men i weekenden er der 200 mennesker uden for vores vindue. Vi sidder og spiser ved bordet, og folk er lige uden for og tager billeder, siger vicepræsidenten i gadeforeningen til Franceinfo, ifølge Evening Standard.

Flere tusinde opslag

Et hurtigt kig på Instagram viser da også, at der findes flere tusinde opslag, som er geotagget på Rue Crémieux, Paris. Samtidig ligger der også flere tusinde opslag på hashtagget #ruecrémieux.

Ifølge beboerne stammer problemerne især fra, at de fotoglade gæster opholder sig længe i den smalle brostensgade, sidder på trappestenene, afholder noget der minder om fotoshoots, har høje samtaler og optager videoer på deres telefoner.

