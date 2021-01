Blev stukket af skorpion på passagerfly

En mand er blevet stukket af en skorpion under en flyrejse i Brasilien.

Det skriver Independent.

Mens flyet var i luften, følte han noget falde ned på sin skulder. Og uden at tænke nærmere over, hvad det mon var, løftede han venstre hånd for at børste det væk.

I samme øjeblik mærkede han en stikkende smerte i fingrene.

Han sænkede sit blik og fik øje på skorpionen.

Måtte vente på behandling

Manden måtte vente, til flyet landede, med at modtage medicinsk behandling.

I mellemtiden blev han holdt under opsyn af flyets besætning, der rådede de andre passagerer til ikke at åbne bagagerummene over sæderne.

En talsperson fra det ansvarlige luftfartsselskab, GOL Airlines, fortæller, at den uheldige mand modtog medicinsk behandling ved ankomst og er ved godt helbred.

- Han blev udskrevet uden at vise symptomer, siger talspersonen.

GOL Airlines har ingen anelse om, hvordan det er lykkedes skorpionen at komme ombord på flyet, men beklager, hvad der er sket. Flyet fløj fra Campinas til Fortaleza.

Brasilien er kendt for sin gule skorpion, der er blandt verdens mest dødbringende. Historien melder dog ingenting om arten. Langt de fleste skorpioner er ufarlige for mennesker.

