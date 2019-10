Blind passager snød sig ombord på fly

En amerikansk kvinde formåede at komme ind på et fly uden billet

En kvinde, som skulle med et fly fra Orlando, Florida til Atlanta i Georgia med Delta Airlines, fik sig en overraskelse, da hun kom ned til sit sæde. Der sad nemlig en anden passagerer.

Først troede hun, at det var en misforståelse. Men passageren på hendes sæde kunne ikke fremvise en billet. Kvinden tilkaldte derfor personalet.

Se også: 130 fly aflyst: Mand gik ud ad den forkerte dør

- De (kabinepersonalet red.) blev ved med at spørge efter hendes boardingkort, men hun blev ved med at sige, at hun smed det ud. Så spurgte de hende, hvor hun havde smidt det ud, for de havde tjekket alle skraldespande, og de var tomme, siger passageren, som ønsker at være anonym, til TV-stationen WSB TV Atlanta.

Kvinden havde angiveligt heller ikke noget ID. Adspurgt viste hun blot et billede af sig selv på sin telefon. Hun havde altså formået at komme forbi alt personalet i lufthavnen, både i sikkerhedskontrollen og ved check-in, før en anden passagerer opdagede hende.

Kvinde åbner nødudgang på fly for at få lidt frisk luft

Alvorlig sikkerhedsbrist

Efter 45 minutter fik kabinepersonalet kvinden til at forlade flyet. Ifølge vidnerne gjorde de herefter klar til afgang og kørte ud på landingsbanen, men før de lettede, blev flyet stoppet.

- Vi vendte om, og alle passagerne stod af flyet. Bevæbnede agenter dukkede herefter op med hundepatruljer og tømte flyet, siger passageren.

Alle passagerer og deres bagage blev tjekket, før flyet kunne lette. Flyet blev forsinket i tre timer.

Viral video: Cateringbil amok i lufthavnen

- Delta undskylder til vores kunder på fly 1516 for forsinkelsen efter, at en person uden billet til flyet blev fjernet. Delta arbejder sammen med myndighederne og Transport Security Administration i deres undersøgelse af hændelsen, skriver Delta Airlines i en pressemeddelelse.

Det har ikke været muligt for pressen at få informationer om, hvem den mystiske kvinde er.

- Vi arbejder med politiet om at undersøge hændelsen på flyet, og vi vil ikke komme med yderligere information på dette tidspunkt, udtaler USA's ministerium for indenlandsk sikkerhed, Homeland Security.