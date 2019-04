Bliv bykonge: Køb en spansk by for en slik

En ændring i demografien har efterladt mange af landsbyerne på landet i Spanien som spøgelsesbyer, og nu kan du købe din egen spanske landsby for så lidt som 85.000 euro, eller hvad der svarer til 635.000 kroner.

Det fortæller Bloomberg.

Mediet har besøgt en spansk mand ved navn Gustavo Iglesias. Havnebetjenten boede tidligere i landsbyen Acorrada i den nordlige region Galicien, men ligesom mange andre valgte han også at flytte til en større by for at finde arbejde.

Bag sig efterlod han et landsby bestående af seks stenhuse beliggende i en smuk dal. Hans familie har boet i den lille by i generationer, hvor de har dyrket korn og haft køer, men stille og roligt er byen blevet tømt for liv, og nu har Iglesias sammen med de øvrige ejere i byen besluttet at sætte hele baduljen til salg til 85.000 euro.

Håbet er, at nogle har mod på at give byen nyt liv.

- Jeg håber, at nogen vil købe byen og gøre den i stand, så den fortsætter med at have liv, siger han til Bloomberg.

Udlændinge køber landsbyerne

Halvdelen af Spaniens kommuner har 1.000 indbyggere eller færre, så der er mange muligheder for, at der kan opstå spøgelsesbyer.

Ifølge Bloomberg er det især udlændinge, som køber de små landsbyer, som er billigt til salg.

Aldeas Abandonadas er, som navnet antyder, en ejendomsmægler med speciale i at sælge små landsbyer. Sidste år solgte de 40 landsbyer, og 90 procent af byerne blev købt af udlændinge, som er på jagt efter eventyr.

- Folk kommer fra hele verden for at købe, siger Pepe Rodil, som er manager ved mæglerfirmaet til Bloomberg.

Ifølge ham er det særligt områdets berømte kulinariske oplevelser, som blæksprutte, kammuslinger og hjertemuslinger, som lokker folk til.

Der findes omkring 1.500 forladte landsbyer i hele Spanien, oplyser Elvira Fafian, som er stifter af Aldeas Abandonadas.