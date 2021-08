Bliv husejer i idylliske Italien for kun syv kroner

Køb et hus under Sydens sol til under en tier. Det lyder måske for godt til at være sandt, men i den italienske by Maenza lidt uden for Rom er slagtilbudet en realitet.

Flere regioner i Italien har i løbet af de seneste år benyttet sig af samme tiltag. Med sine omkring 70 kilometer til Rom er Maenza dog den by nærmest hovedstaden, der indtil videre forsøger at lokke nye huskøbere til med billige boliger. Det skriver CNN.

Prisen ligger på en euro, eller cirka syv danske kroner, for en ejendom i den romerske provinsby.

​​Borgmester Claudio Sperduti siger, at han lancerer en ambitiøs 'genfødselspagt' for sin hjemby med det formål at puste nyt liv i de stille gader.

Målet er at inddrive alle nedlagte og faldefærdige ejendomme ved at skabe kontakt mellem gamle ejere og potentielle købere.

I første omgang drejer det sig om cirka 100 ejendomme, men flere forventes at komme på markedet, efterhånden som man får forhandlet med husenes nuværende ejere.

Fastboende prioriteres

Der er dog ikke helt frie hænder, hvis du vil give den italienske drøm et skud. For det første forpligter den nye ejer sig til at renovere ejendommen inden for tre år.

For det andet kræves et depositum på 5000 euro - omkring 37.000 kroner - som dog tilbagebetales, når det renoverede hus står færdigt.

En detaljeret plan for, hvad ejendommen bliver - for eksempel en bolig, butik eller restaurant - skal også godkendes.

Familier med børn og unge par, der ønsker at bo i Maenza, vil blive prioriteret højest, sammen med dem der planlægger de hurtigste renoveringer.