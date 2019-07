Bliver din ferie offer for sommerens strejker?

De seneste dage har der udspillet sig et drama om Europas travleste lufthavn, Heathrow.

Over 4.000 ansatte i London-lufthavnen var klar til at lægge lufthavnen øde denne weekend, men onsdag kom lufthavnen så med et nyt løntilbud, der fik dem til af afblæse arbejdsnedlæggelsen. For nu.

For mens de ansatte nu skal stemme om det nye tilbud, har fagforeningen endnu ikke trukket strejkevarslet for august tilbage. Der er altså stadig en risiko for, at Heathrows flytrafik bliver lammet på de varslede datoer 5. og 6. august samt 23. og 24. august.

Og selv hvis de to parter bliver enige, er det en god ide at holde øje med nyheder fra flyselskaberne, hvis du har planer om at rejse til London. Også Stansted, Luton og Gatwick lufthavn risikerer at blive ramt af strejker.

Det skriver flere medier, heriblandt Lonely Planet og The Independent.

Ingen fly i luften fra Italien

I Italien strejkede en samlet transportsektor onsdag – alt fra busser og toge til taxier og færger holdt stille i løbet af dagen. Fredag følger lufttrafikken op, og ifølge flere medier, bl.a. The Italian Insider, vil alle fly forblive på landjorden i støvlelandet mellem klokken 10 og 14.

Flyselskabet Alitalias ansatte havde egentlig varslet en 24-timers strejke, men myndighederne beordrede dem til at reducere det til de nuværende fire timer.

Alitalia oplyser på deres hjemmeside, at de har aflyst en række fly – en liste over de berørte afgange findes også på hjemmesiden.

Massiv pilotstrejke på vej?

Der er også røre blandt piloterne hos flyselskabet British Airways, hvor et flertal har stemt for at strejke i august. Flyselskabet prøvede at gå rettens vej for at stoppe strejken, men tirsdag afviste Højesteretten sagen. De valgte dog straks at appellere, og ifølge The Independant siger piloternes fagforening Balpa, at de ikke vil strejke, før sagen er afsluttet.

Hos budgetselskabet Ryanair er der også ballade. Flypersonalet skal stemme om en mulig strejke i august på grund af uenigheder om bl.a. pension og barsel. Afstemning bliver afgjort 7. august.

Spansk uro

Også i Spanien er der uro i transportsektoren. I Barcelona-lufthavnen El Prat er der planlagt en todages strejke i denne weekend.

På land er der ligeledes risiko for transportproblemer for feriefolket. Sidste mandag blev en tredjedel af togdriften aflyst på grund af en strejke, og der er også varslet aflysninger i driften 31. juli, 14. august, 30. august og 1. september.