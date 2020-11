Bliver kimet ned: Feriehungrende danskere vil sydpå

Mange danskere har tilsyneladende fået strand og palmer i øjnene, efter at udenrigsminister Jeppe Kofod (S) har lovet regionale rejsevejledninger i december, og positive meldinger om en snarlig vaccine er begyndt at cirkulere.

I hvert fald har der den seneste uge været gang i telefonerne hos rejseselskabet TUI.

Her er der sket en stigning på 88 procent i antal bookinger sammenlignet med ugen før.

- Vi ser en direkte reaktion på sidste uges positive nyhed, siger Mikkel Hansen, kommunikationschef hos TUI.

- Det kommer egentlig ikke som den store overraskelse, for vi snakker med danskerne hver dag og ved, at mange af dem sidder og venter.

Danmark indfører regionale rejsevejledninger

Alt afhænger af smittetal

Ifølge Mikkel Hansen har indførelsen af regionsopdelte rejsevejledninger fået håbet til at spire i danskere, som drømmer om at tage på vinterferie

Han fortæller, at der især bliver booket mange afgange til december og januar, selv om det slet ikke er sikkert, at danskerne kan komme afsted. Alt afhænger nemlig af smittetallene, og her befinder langt de fleste populære vinterdestinationer sig stadig på den forkerte side af spærregrænsen, om end det nogle steder er snært.

- På De Kanariske Øer har det ligget et stabilt sted lige over de 30 i en lang periode. Vi har sågar set Lanzarote bevæge sig under den gyldne grænse på 20. Dem, som bestiller, er dem, som håber på, at smittetallet fortsætter med at falde, siger Mikkel Hansen.

Mandag skrev Politiken, at tusindvis af danskere trodser myndighederne og rejser til lande, der er på Udenrigsministeriets orange liste.

Sådanne rejser skal typisk arrangeres på egen hånd, da langt de fleste danske rejseselskaber følger Udenrigsministeriets anbefalinger.

- Det er tusindvis, der tager af sted hver måned. Hovedparten af dem, vi hører fra, er folk, der skal være af sted i længere tid. Måske har de hus i Tyrkiet eller Spanien. Eller de skal på studieophold eller arbejde i længere tid i et andet land, lød det fra direktør Dan Kjølhede Laursen fra Gouda Rejseforsikring i Politiken.

Hos TUI vil de bestilte rejser ikke blive gennemført, i det tilfælde at myndighederne fraråder rejser til den pågældende region. Selskabet oplyser, at man da vil få sine penge tilbage eller blive tilbudt at ændre bestillingen til en ny dato eller destination.

