Bliver revet væk: Billetter til nattog i sommerferien er snart udsolgt

Du skal skynde dig, hvis du vil have fingrene i en billet til et af Europas nattog i sommerferien

Befolkningens rejselyst er for alvor kommet tilbage på sporet, efter coronapandemien i knap to år har besværliggjort rejser til udlandet.

Det kan især mærkes på salget af togbilletter til de europæiske nattog.

Her lyder meldingen, at man allerede nu bør erhverve sig pladsbilletter til sommerferien for allerede om en uge, risikerer de at være udsolgt.

Det skriver Politiken.

Avisen har været i kontakt med Ulrich Albrechtsen, der er udlandsansvarlig hos Togrejse.dk, som er det danske generalagentur for blandt andre de tyske, svenske, franske og belgiske statsbaner.

- Salget går forbavsende hurtigt. Vores råd er, at man bør bestille sine pladser på nattoget nu. Om to uger kan de sidste pladser i sommerferien være væk, siger han.

Ulrich Albrechtsen siger, at man i udgangspunktet kan bestille sine togbilletter op til 180 dage før afgang. Der er dog enkelte strækninger, hvor der er mindre tid at løbe på.

Stor efterspørgsel

Sker det, at der bliver udsolgt på billetter til sommerens nattogafgange, er der ikke meget at stille op.

Problemet er nemlig, at der er ikke er nok tog til at imødekomme den store efterspørgsel.

Og som det er lige nu, bliver billetterne revet væk i al hast, fortæller Ulrich Albrechtsen til Politiken.

Hos Togrejse.dk har man exeptionelt travlt med billetsalet til diverse togrejser, og faktisk er salget for 2022 allerede 73 procent over det niveau, man så i samme periode tilbage i 2019 - det seneste normale rejseår.

Også hos DSB oplever man travlhed på billetkontorerne. Her har man solgt tre gange så mange billetter i januar 2022 som i januar 2021.