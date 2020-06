Blodsugere venter på genåbnede hoteller: - De er desperate

Det er oplagt at undersøge værelset for væggelus, hvis man i den kommende tid skal bo på hotelværelse, mener brancheformand

Sæt dig i sengen og brug din kropsvarme som lokkemad.

Så klart er rådet fra Claus Schultz, formand for skadedyrsfirmaerne brancheforening, til danskere, der i den kommende tid skal overnatte på hotel.

Ifølge formanden, der også er teknisk chef i Rentokil Skadedyrsbekæmpelse, har den lange periode med tomme hotelværelser nemlig gjort det en del nemmere at opdage væggelus, før de bider sig fast.

Manglen på gæster vil i mange tilfælde have gjort væggelusene så sultne, at de relativt hurtigt vil reagere på kropsvarmen, mener han.

- Væggelus findes ofte på hoteller og vandrehjem, hvor der er stor udskiftning i beboere. De suger normalt blod fra mennesker én gang om ugen, men efter flere måneder uden føde, er de så desperate, at de ikke en gang kan vente med at komme frem, til hotelgæsten er gået i seng, siger Claus Schultz i en pressemeddelelse.

Se også: Bidende passager fritager flyselskab for kompensationspligt

Hvis man ikke får stoppet væggelusen i tide, vil den suge blod svarende til cirka syv gange dens egen kropsvægt - en proces, der ifølge formanden tager mellem fem og syv minutter.

Herefter vil den vende tilbage til sit skjul, der typisk er samlinger og sprækker i sengen. Derfor kan det ifølge Claus Schultz være en god idé at kigge efter eventuelle væggelus under hovedpude, sengetæppe og madras, inden man lægger sig til at sove.

Finder man væggelus, kan de slås ihjel med varme eller damp.

Se også: Dansk ægtepar fik ubehagelig souvenir med hjem

På vej i seng? Her er de virkelige monstre i dit soveværelse