Bo i en guitar til 10 milliarder

Verdens første hotel formet som en guitar er nu åben for reservationer

Der blev ikke sparet på noget, da verdens første guitar hotel åbnede i sidste uge.

I ægte rock-and-roll stil bød åbningsfesten både på pyroteknikere, havfruer, en koncert med Maroon 5 og en rød løber fyldt med store stjerner. Blandt andre skuespillerne Morgan Freeman og Johnny Depp.

Seminole Hard Rock Hotel & Casino Hollywood ligger i Florida tæt på Fort Lauderdale og er det nyeste skud på stammen af kædens luksuriøse hoteller.

Hver aften vil der være lysshow på hotellets facade. På åbningsaften var der også fyrværkeri. Foto: Zak BENNETT / AFP

- Hotellet vil tiltrække gæster fra hele USA og verden, og de vil opleve verdensklasse underholdning samt en verdensklasse kasino- og restaurant destination, siger Jim Allen, administrerende direktør for Seminole Gaming og formand for Hard Rock International.

Der vil også blive brug for at tiltrække mange gæster, hvis hotellet skal tjene sig hjem. Det har kostet omkring 10 milliarder kroner at bygge.

Hotellets indvendige design byder på flere springvand. Foto: Zak BENNETT / AFP

Ejet af indiansk stamme

Den 36-etager høje guitar er et stort sats for Seminole stammen, der ejer Hard Rock International. I dag er stammen blevet den mest succesfulde stamme af indfødte amerikanere, når det kommer til at tjene penge.

Ifølge Forbes er der 4100 medlemmer af stammen og hver og en modtager fra fødslen en del af profitten fra stammens forretninger, der hovedsageligt er koncentreret indenfor kasinoer og hoteller. I 2016 beløb det sig i 128.000 dollars (857.563 kroner) årligt til hvert medlem af stammen.

Seminole prinsesser danser til åbningen af Guitar Hotel. Foto: Zak BENNETT / AFP

I 2016 ejede Seminoles 168 Hard Rock cafes, 23 hoteller og 11 casinoer. Det år lå deres omsætning på mere end 33,5 milliarder kroner, ifølge Forbes.

For wannabee-rockstjerner og spillefugle

Den store investering har da også meget at byde på.

Udover hotellets unikke design har hotellet også en stor swimmingpool inspireret af lagunerne på øen Bora Bora i Fransk Polynesien. Her kan man få sin egen private cabana samt servicering af egen butler. Komplekset har også 19 restauranter, tyve barer og et kasino med 3100 spillemaskiner, 193 spilleborde og et poker-rum med 45 borde.

Resortet ligger i byen Hollywood i Florida og dækker 87 hektar. Foto: Zak BENNETT / AFP

Komplekset har også en koncertsal med plads til 7000 mennesker, og som en del af Hard Rock konceptet er der selvfølgelig også genstande, som store musikere har ejet. På Seminole Hard Rock Hotel & Casino Hollywood er der udstillet tøj og instrumenter fra stjerner som Taylor Swift, Beyoncé, Rihanna, Ariana Grande, Aerosmith og Prince.