Bøder til flyselskaber med uvaccinerede passagerer

Er man ikke er vaccineret mod covid-19, kan det være ganske vanskeligt at blive lukket ind i en række lande.

For flere lande har valgt at sige, at grænserne kun er åbne for færdigvaccinerede.

Nu har Ghana dog valgt at skrue bissen endnu mere på for at sikre, at det udelukkende er vaccinerede rejsende, der kommer ind i landet.

Og denne gang går det ikke kun ud over flypassagererne, men i stedet rammer de nye regler de flyselskaber, der har uvaccinerede ombord.

Det skriver CNN.

For nu vil det vestafrikanske land nemlig udstede bøder til flyselskaber, som rejser med uvaccinerede passagerer.

Således skal det koste 3500 dollars pr. uvaccinerede passager, hvilket svarer til omkring 23.000 danske kroner.

Samme regler gælder, hvis flyselskaberne har passagerer ombord, som ikke har en negativ coronatest forud for rejsen.

Den nye bødestraf trådte i kraft tirsdag i Kotoka International Airport i hovedstaden Accra.

Det danske udenrigsministerium skriver i rejsevejledningerne for Ghana, at landet generelt 'har skrappe indrejseregler, som kan gøre det svært eller umuligt at indrejse.'

Derfor anbefales det, at man orienterer sig om indrejsereglerne i Ghana på ambassaden i Accras hjemmeside, før man tager afsted.