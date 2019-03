Boeings fly ikke alene: Disse flyselskaber er forbudt i EU

Al flyvning med Boeings 737 MAX-fly er blevet bandlyst fra europæisk luftrum, men der er en lang liste med hele flyselskaber, som ikke må bevæge sig over EU

To rutefly på vej fra Tyrkiet til England måtte i går aftes vende om, da den europæiske luftfartsmyndighed, Easa, bandlyste al flyvning med Boeings 737 MAX-fly i europæisk luftrum.

Men flytypen er langt fra den eneste, der har flyveforbud i Europa. Easa og EU-kommissionen har nemlig en lang liste over hele flyselskaber, som ikke må komme til EU.

Flyselskaberne har du næppe hørt om, da de er lettere tvivlsomme og hører hjemme i lande, der også er pålagt andre restriktioner.

Boeings ulykkesfly får flyveforbud i hele Europa

Afghanistan og Nordkorea

Listen er opdelt i to; flyselskaber, som er pålagt restriktioner, og flyselskaber, som er fuldstændigt sortlistet fra at operere i Europa.

Sidstnævnte gælder blandt andet for alle selskaber fra:

- Afghanistan

- Angola (undtagen TAAG Angola Airlines)

- Både DR Congo og Republikken Congo

- Djibouti

- Gabon

- Guinea

- Eritrea

- Kirgisistan

- Liberia

- Libyen

- Nepal

- São Tomé og Príncipe

- Sierra Leone

- Sudan

De sortlistede lande har alle det tilfælles, at de er fattige og har haft lange perioder med ustabile regeringer.

Kun to fly af typen TU204 i hele Nordkoreas statsejede flyselskab Air Koryos flåde har tilladelse til at flyve over EU.

Listen indeholder desuden flyselskaberne:

- Avior Airlines, Venezuela

- Blue Wing Airlines, Suriname

- Iran Aseman Airlines, Iran

- Iraqi Airways, Irak

- Med-View Airlines, Nigeria