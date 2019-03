Boeings ulykkesfly ikke alene: Disse blev også bandlyst

Det sker ikke ofte, at en hel flymodel bliver bandlyst fra luftrummet over hele verden.

Alligevel er Boeings ulykkesramte 737 Max 8-fly ikke alene. Historisk set har der nemlig været en håndfuld modeller, der har måtte lide samme eller delvist samme skæbne.

Det beretter The Independent.

Ifølge mediet grounder et flyselskab som regel hele alle fly af den samme type i deres flåde, når der har været et styrt eller andre alvorlige problemer.

Det gjorde Ethiopean Airlines også efter søndagens ulykke med Boeings 737 Max 8, hvor alle passagerer og besætningsmedlemmer mistede livet. På grund af en tidligere dødeligt styrt med samme flytype sidste år er modellen nu blevet bandlyst af næsten alle store nationer.

Concorden og Dreamlineren

De, der regulerer reglerne for flysikkerhed, er ikke meget for at bandlyse hele modeller.

Dog skete det med Concorden.

Jetflyet var blevet produceret i et lille antal og var derfor sjældnere i luften. Derfor havde man heller ikke meget data om flyet, da flytypen i form af Air France flight 4590 styrtede ned den 25. juli 2000 kort efter afgang fra Charles de Gaulle-lufthavnen i Paris.

Fire mennesker døde på jorden, mens alle 109 ombord mistede livet.

Man fandt efterfølgende ud af, at der var en producentfejl i flyets skal, og derfor kunne små objekter punktere benzintanken - en fatal fejl, der meget dyrt blev fikset.

I 2013 blev Boeing 787 'Dreamliner' grounded i tre måneder, fordi den brød i brand flere gange. Selvom det aldrig kostede liv, var det for stor en fejl til at lade den blive i luften, indtil det blev fikset.

Dreamlineren er nu yndet blandt flyselskaber.

Modellen McDonnell Douglas DC-10-flyet er dog den med det værste ry. Siden den først blev produceret i 1960'erne, har den haft hovedrollen i en række dødelige styrt (18 kendte, red.) og været bandlyst flere gange.

Værste ulykke fandt sted i 1974, da Turkish Airlines flight 981 styrtede kort efter afgang fra Paris. Den bagerste fragtlem blev ikke låst ordentligt og sprang derfor op i 9000 meters højde og trak de bagerste stolerækker ud. Flyet ramte jorden med 800 kilometer i timen, og alle 349 ombord blev dræbt.

DC-10-flyet er fortsat kendt for at have mange fejl i motoren, og der er ikke længere mange af dem i brug i Vesten.

Boeing 737 Max 8 har stået stille i lufthavne verden over, efter den blev bandlyst af en række nationer. Foto: Ritzau Scanpix

Ændrede procedure

British Airways groundede alle sine Boeing 737-fly efter et fatalt styrt i Manchester i England i 1985, og som tidligere nævnt er det kutyme blandt flyselskaber.

Det sker for, at de kan undersøge, hvad der ledte til styrtet.

Er det en menneskelig fejl, kan det være, selskabets piloter skal være opmærksomme på det. Er det på grund af måden, selskabet vedligeholder den bestemte flytype, skal de eventuelt ændre deres metoder, mens de, hvis det er en fabriks- eller designfejl, skal melde det til producenten.