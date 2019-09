Børn fik voldsomt udslæt efter tur i poolen

Når man bestiller en badeferie til Bangtao Beach i Thailand, så er det fordi, man gerne vil bade.

Men to ugers afslapning ved poolen måtte en familie på fire, to voksne og to børn, se langt efter.

Det første familien gjorde, da de ankom til hotellet efter en lang flyvetur fra Danmark, var at hoppe i poolen med det resultat, at deres børn fik et voldsomt udslæt på lår, mave og testikler.

'Vores børn fik udslæt, kløe og svie af at bade i hotellets pools. Udslæt der gjorde, at de måtte undlade at bade for at få udslættet til at gå væk. Udslættet var så sviende, at de ikke kunne bade i flere dage efter at have badet i poolen', skriver familien i en klage til Pakkerejse-Ankenævnet.

Familien forsøgte at bade igen et par dage efter, hvor udslættet havde lagt sig.

'Resultatet er igen dybt nedslående, da drengene igen får udslæt og løber grædende op af poolen. Det svier så meget, at de stadig græder, da jeg skyller dem under bruseren, for at få det dårlige vand skyllet af dem. I de pauser, vi har haft fra den store pool, har vi prøvet at bade i havet i stedet, men præcis på de steder, hvor udslættene var, svier det i saltvandet', fortsætter klageren.

TUI kompenserede

Klageren skriver også, at ph-værdierne i poolen ikke var i orden, og der var for meget klor i. Men der blev ikke gjort noget for at rette op på problemet.

Da familien kom hjem, krævede de hele rejsens pris refunderet. Et beløb på 41.268 kroner.

TUI tilbød at kompensere med 12.381 kroner. Men det var ikke nok for klageren. Derfor røg sagen videre til Pakkerejse-Ankenævnet.

Negativ energi på rejsen

Klageren skriver til Pakkerejse-Ankenævnet, at de brugte så meget 'negativ energi' på ferien, at de følte, hele ferien var spildt.

Pakkerejse-Ankenævnet afgjorde den 10. juli 2019 med vægt på, at børnene ikke kunne bade, selvom det var en badeferie, at klageren havde ret til en kompensation, men ikke refundering af rejsens fulde pris.

TUI skal betale 16.500 kroner til klageren, hvor de 12.381 kroner, som allerede er udbetalt, skal fratrækkes.