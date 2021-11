Børn skal vaccineres for at komme på krydstogt

Flere og flere er begyndt at stille krav om, at personer skal være vaccineret mod covid-19 for at få adgang til en række steder.

En godkendt vaccine i overarmen kan således være en adgangsbillet til blandt andet at krydse landegrænser, at tilgå diverse events, og for nogles vedkommende er det sågar et krav for at kunne møde ind på arbejdspladsen.

Hidtil har vaccinekravet primært været gældende for voksne, men dét har mediemastodonten Disney imidlertid ændret på.

For fra 13. januar 2022 bliver det et krav, at børn også skal være vaccineret for at kunne komme ombord på et af Disneys krydstogtskibe.

Det skriver CNN.

- Når vi sætter sejl igen, er sundhed og sikkerhed for vores gæster og besætning en topprioritet, udtaler Disney Cruise Line, som er navnet på Disneys krydstogt-foretagende, og som er datterselskab af The Walt Disney Company.

Glæder alle passagerer over fem år

Kravet vil gælde for alle passagerer ned til fem år.

Børn, der er yngre end fem, skal kunne fremvise en negativ coronatest, som maksimalt må være 72 timer gammel før afgang.

Kravet om en negativ coronatest vil også være tilstrækkeligt for børn i alderen mellem fem og elleve år frem mod 13. januar 2022, hvor det nye tiltag om vacciner træder i kraft.

Fra start november blev det muligt for børn mellem fem og elleve år at få en vaccine mod covid-19 i USA.

Det gælder dog ikke i Danmark, som på nuværende tidspunkt ikke tilbyder vaccinen til børn under 12 år.