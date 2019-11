Børnefamilie kunne ikke flyve hjem: Rejsebureau glemte vigtig oplysning

En familie på to voksne og to børn købte i april 2018 en rundrejse til New Zealand og Rarotonga, Cook Island.

Ferien skulle vare fra 19. januar til 3. februar 2019. En lang rejse, hvor familien gerne vil have styr på alle detaljerne.

Derfor skriver familien allerede 11. november 2018 til Jysk Rejsebureau for at sikre sig, at de har styr på alt. Et af spørgsmålene er blandt andet dette:

'Er der noget, vi skal gøre mht. mellemlandinger i Singapore, Los Angeles og London?'

Her svarer bureauets medarbejder, at det er der ikke:

'Der er intet, I skal foretage jer ved mellemlandingerne. Jeres bagage bliver tjekket ind, hele vejen til endelig destination, og I skal blot gå fra ankomstgaten til afgangsgaten for det næste fly.'

Manglede visum til USA

Familien troede derfor ikke, at de skulle gøre noget i forhold til mellemlandingen i Los Angeles på hjemturen.

Men da familien stod i lufthavnen i Rarotonga, blev de afvist, fordi de netop ikke havde det såkaldte ESTA, som man skal have for at rejse ind i USA - også når det kun er mellemlandinger.

Familien måtte derfor selv købe nye flybilletter og kom dermed hjem to dage senere end planlagt. Det kostede familien 40.300 kroner i alt.

Det beløb ville familien gerne have erstattet af rejsebureauet, fordi medarbejderen havde skrevet til dem, at de ikke skulle foretage sig noget ved mellemlandingerne.

Jysk Rejsebureau mente dog, at da oplysningen om nødvendigheden af ESTA ved mellemlandingen fremgik af aftalegrundlaget, havde de gjort deres pligt i forhold til at oplyse kunden om indrejsetilladelsen i USA.

Derfor klagede familien til Pakke-Rejseankenævnet.

Pakkerejse-Ankenævnet uenige

I de fleste sager er Pakkerejse-Ankenævnets fem medlemmer enige i sagernes afgørelse. Men en gang imellem er der uenighed. Denne sag er en af dem.

Tre medlemmer mente, at rejsen var behæftet med fejl på grund af kommunikationen i den førnævnte korrespondance mellem medarbejderen og familien.

To medlemmer fandt dog, at 'bureauet på en klar, forståelig og tydelig måde har informeret klageren om samtlige relevante indrejsebestemmelser.'

Stemmeflertallet i Pakkerejse-Ankenævnet afgjorde sagen 2. oktober 2019. Jysk Rejsebureau skal betale 40.302 kroner i erstatning til familien for de nye flybilletter.