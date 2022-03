Børnefri ferie: Dette krydstogt er kun for voksne

Sidste år revolutionerede krydstogtselskabet Virgin Voyages den globale krydstogtindustri, da selslabet introducerede Scharlett Lady - det første krydstogt kun for voksne.

Nu er det kommet frem, at Virgin Voyages gentager samme succes.

For børn er heller ikke velkomne ombord på selskabets nyeste satsning, der skal hedde Valiant Lady, skriver CNN.

Skibet, der måler 278 meter i længde, har plads til 2770 voksne gæster ombord.

Derudover er der et pooldæk samt 17 øvrige dæk, og som noget uvant er det også muligt at få kroppen dekoreret med blæk i krydstogtskibets tatoveringsbiks, mens man er til søs.

Der er over 1400 værelser ombord på Valiant Lady. Pressefoto: Virgin Voyages

Efter planen skal Valiant Lady sejle fra Essex i det sydøstlige England 11. marts i år med kurs mod London.

Her skal skibet lægges til kaj ved London International Cruise Terminal, hvor lanceringen af krydstogtskibet såvel som jomfrurejsen skal fejres.

Efterfølgende planlægges det, at Valiant Lady skal sejle rundt i Storbritanniens farvande, inden turen går til Barcelona. Det ventes også, at skibet skal lægge an i Australien på et fortsat ukendt tidspunkt.

Valiant Lady minder eftersigende om Scharlett Lady, der blev lanceret sidste år.

Her er et bredt udvalg af små restauranter og barer, og der er forskellige events og arrangementer, som er målrettet et voksent publikum. Dertil må skibenes besætningsmedlemmer klæde sig ganske afslappet, hvor de ikke behøver at bære officielle uniformer.