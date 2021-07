Bommert: 130.000 danskere har stadig fejl i deres pas

Det er en bommert af de helt store, og alligevel stod den på i flere år.

Ikke færre end 208.000 danskere har over en årrække fået udleveret et fejlbehæftet pas, hvor der er byttet rundt på højre og venstre fingeraftryk.

Det oplyste Rigspolitiet tidligere i år.

Nu har Politiken så spurgt Rigspolitiet, hvad status er på de mange fejlpas, og svaret er, at lige nøjagtig 130.205 danske pas stadig var fejlbehæftede ved udgangen af maj.

Sommerferien er ellers i fuld gang for manges vedkommende, og i en række byer har borgerservice derfor øget bemandingen og forlænget åbningstiden, så de påvirkede kan nå at få ombyttet deres pas, inden de tager på udenlandsferie.

Fejlpas er stadig gyldige

Rigspolitiet vurderer, at det er coronapandemien og de manglende rejsemuligheder, der er årsag til, at de cirka 130.000 danskere endnu ikke har vist sig på borgerservice.

En anden mulighed er, at de er ligeglade, fordi de fejlbehæftede pas stadig er gyldige.

Hverken herhjemme eller i udlandet er der kontrol af fingeraftryk ved grænsebommene, men det kan der måske komme i fremtiden.

- På sigt vil andre lande få mulighed for at udlæse fingeraftryk fra danske pas. Når denne mulighed er implementeret, kan der være lande, hvor der vil være en risiko ved at rejse med et pas, hvor fingeraftrykkene er ombyttet, skriver Rigspolitiet i en mail til Politiken.

Hvis du er i besiddelse af et fejlpas, kan du frit og kvit få det byttet til et nyt.