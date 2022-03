Booker rekordtidligt: Danskerne vil på campingferie

I 2021 bookede danskerne deres campingferie rekordtidligt. I år forventer campingpladserne, at det går mindst så stærkt - hvis ikke endnu mere stærkt

Under coronapandemien har danskerne måttet søge alternative veje, når der stod ferie i kalenderen.

Det har blandt andet betydet, at flere har tilbragt ferien i det danske land, hvor især de danske campingpladser har været særligt eftertragtede.

En ny rundspørger, som er foretaget af landsdækkende campingforening DK-CAMP, viser da også, at der især var rift om at booke en plads til campingferien i 2021.

I en pressemeddelelse skriver DK-CAMP således, at 62 procent af de danske campingpladser oplevede, at deres besøgende bookede plads til sommeren 2021 en til to måneder tidligere end normalt.

Dertil svarer to tredjedele af campingpladserne, at de forventer, at campinggæsterne booker mindst lige så tidligt i 2022 - hvis da ikke endnu mere tidligt.

Bookede allerede i oktober

Det nytter nødvendigvis heller ikke noget at vente med at booke ferien til sidste øjeblik, fordi man risikerer, at campingpladserne er fuldt bookede i de populære uger i sommerferien.

Derfor har blandt andre campisten Kenneth Peuss-Mølbach, der hver sommer camperer på Hjarbæk Fjord Camping i Midtjylland, booket sommerferien for 2022 i god tid.

- Sommerens camping er vigtig for os, fordi den samler venner og familie. Derfor har vi booket ferien allerede i oktober for at sikre os pladser, nu hvor de bliver revet væk hurtigere end før corona, siger han.

Populær ferieform under pandemien

Ifølge den seneste opgørelse fra Danmarks Statistik oplevede de danske campingpladser en fremgang under coronapandemien, hvor der blev booket 900.000 flere overnatninger i 2021 sammenlignet med i 2019.

Ifølge Henrik Halkier, professor i turisme ved Aalborg Universitet, giver det god mening, at efterspørgslen på campingferier er steget under pandemien.

- Corona har indskrænket fællesskabet i Danmark, og mange fravælger charterferie af frygt for coronasmitte på udlandsrejser, siger han.

- Camping muliggør en samhørighed med andre i relativt sikre omgivelser. Campinggæster bliver ikke for tætte, fordi de er meget udendørs og interagerer med hinanden over en hæk eller grill.