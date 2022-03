Bookingerne tikker ind: Bruger overskydende skattekroner på ferier

Flere af de danskere, som efter weekenden har fundet ud af, at de får penge tilbage i skat, har allerede valgt at bruge pengene på en ferie

I weekenden blev det igen tid til årets travleste periode på Skat.dk.

Traditionen tro havde Skat nemlig åbnet for, at man før tid kunne logge ind på sin årsopgørelse og se, om man skulle have penge tilbage i skat eller ej.

Selv om det er ens egne penge, så oplever flere af os, at det nærmest er en uventet gave at få penge tilbage i skat.

Af samme grund er det måske penge, som man er mere tilbøjelig på at brug på skæg og ballade frem for fornuftige investeringer.

Hos rejsearrangøren TUI oplever man i høj grad, at danskernes overskydende skattekroner bliver brugt på ferier.

Solgte dobbelt så meget

Lørdag og søndag var der 61 procent flere bookinger på rejser i sommerferien sammenlignet med weekenden forinden. Dertil har TUI haft 28 procent flere besøgende på deres hjemmeside i den forgangne weekend.

- Interessen for at sikre sig sommerferien i god tid er intakt. Danskerne prioriterer at komme på ferie i udlandet i år. Klokken 08.00 mandag morgen har vi solgt dobbelt så mange rejser som samme tidspunkt i sidste uge. Så den positive trend ser ud til at fortsætte i denne uge, siger Mikkel Hansen, kommunikationschef hos TUI.

Det er især rejser til Rhodos, Mallorca og Kreta, som danskerne har booket sommerferie til henover weekenden.