Boom i antallet af hoteller i Danmark

I løbet af de seneste to årtier er der kommet flere og flere hoteller i Danmark.

Og det er forventeligt, at der kommer endnu flere til fremover.

Det vurderer brancheorganisationen for hoteller og restaurationer, Horesta, i en ny opgørelse, skriver Politiken.

Her fremgår det, at antallet af hotelværelser på landsplan var på godt 30.000 styks tilbage i år 2000. I 2024 forventes det, at det antal er fordoblet, sådan at der vil være 60.000 hotelværelser i Danmark.

Ser man nærmere på København, hvor langt de fleste hotelværelser er centreret, er det i samme periode gået fra underkanten af 10.000 hotelværelser, mens der forventes at være 27.000 værelser i 2024.

Det er ekstraordinært højt sammenlignet med vor nordiske nabolande, hvor der i september 2019 var knap 15.000 hotelværelser i Oslo og omkring 23.000 i Stockholm.

Internationale kæder

Det er især store, internationale hotelkæder, der har sat gang i udviklingen, lyder det fra Horesta.

- Der er kommet en del nye internationale kæder som NH Collection og 25hours Hotels i de seneste år, siger politisk direktør Kristian Nørgaard.

- De har tidligere ikke fundet København og Danmark interessant, men det gør de nu, fordi der før corona var der nogle relativt fornuftige belægningsprocenter i København.

Mange af de nye hoteller er kommet til under coronapandemien, hvilket selvsagt har været svære omstændigheder for de mange hoteller, der har haft et begrænset antal bookinger.

Før pandemien var tre af fire hotelværelser booket, og det tal blev mere end halveret, imens pandemien stod på.

Kristian Nørgaard forventer, at der kommer flere bookinger i den kommende tid. Forhåbningen er, at der kommer flere turister og forretningsfolk til Danmark, som har brug for et hotelværelse.