Boom i rejsesalg: Især jyder vil på udenlandsferie

I det danske land diskuteres det ofte, hvor stor en forskel der egentlig er mellem jydere, fynboere og sjællændere.

Det kan være en farlig diskussion, som kan lande mange steder, hvis den da ikke forbliver i luften.

Men en ting viser sig nu, og det er, at det især er jyderne der har spenderbukserne på, når det kommer til at booke udenlandsrejser.

Det skriver Finans, som har talt med flere af landets største rejsebureauer.

Her lyder meldingen fra henholdsvis Apollo Rejser, Spies og TUI, at jydernes rejsemønstre varierer fra eksempelvis de personer, der er bosat i hovedstadsområdet.

Blandt de tre rejsebureauer lyder det enstemmigt, at efterspørgslen på rejser er steget markant i takt med, at Danmark skrottede alle coronarestriktioner. Også i ugerne op til meldte flere af dem udsolgt på rejser til den igangværende vinterferie.

Det er dog især jyderne, der allerede er begyndt at booke forud til sommerferien 2022.

Det kan blandt andet mærkes på, at der er godt gang i salget fra de lufthavne, der er placeret i Jylland, såsom Billund og Aalborg Lufthavn.

Bestiller dyrere rejser i god tid

Ifølge Mikkel Hansen, kommunikationschef hos TUI, foretrækker jyderne at bestille rejser i god tid, mens man i højere grad bestiller i sidste minut fra hovedstadsområdet.

- Vores jyske gæster er for alvor begyndt at kigge efter deres næste ferie, fordi de endelig kan bestille rejsen med ro i maven. Der er virkelig kommet gang i salget, og det er specielt de jyske lufthavne, der driver opturen for sommerbookingerne, siger han til Finans.

Sofie Folden Lund, kommunikationschef Spies, fortæller desuden, at jyderne er mere tilbøjelige til at bruge flere penge på deres ferier.

Hos Spies har man således oplevet, at jyderne i snit brugte 400 kroner mere på deres vinterferie i år - penge, som blandt andet gik til bedre hoteller.