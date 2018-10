Bræk og afføring i spandevis: 300 krydstogtpassagerer fra Mallorca ramt af Roskildesyge

Hundredvis af passagerer om bord på det enorme tyske krydstogtskib AIDAprima fik mere, end de havde betalt for, da de den 22. september drog med skibet fra turistdestinationen Mallorca mod Middelhavs-destinationer som Barcelona, Rom, Korsika og Firenze.

Udover krydstogt-oplevelsen i sig selv fik omtrent 300 passagerer nemlig også reddet sig en ordentlig omgang Roskilde-syge, da en epidemi lynhurtigt spredte sig på skibet kort efter afgang, hvilket fik kaptajnen til at vende skibet om og sejle tilbage til den spanske ferieø.

Det skriver Caribbean News ifølge Standby.dk.

Ifølge mediet var det luksuriøse skib knap nok kommet ud af havnen, før kaptajnen modtog meldinger om passagerer med den smitsomme mavesygdom, som forårsager opkastninger, diarré og mavesmerter.

Den samme skriver den tyske avis Bild, som erfarer, at en række passagerer begyndte at føle sig utilpasse på busturen tilbage til skibet efter en udflugt på den spanske ferieø, og at virussen lynhurtigt begyndte at sprede sig blandt de øvrige krydstogtpassagerer.

Akut lægehjælp fra Tyskland

Epidemien var angiveligt så voldsom, at kaptajnen måtte tilkalde lægehjælp fra Tyskland, hvor der akut blev sendt et chartret fly fyldt med læger og sygeplejersker fra Berlin til Palma på Mallorca.

Da skibet var tilbage i havnen, blev de flere hundrede sygdomsramte passagerer isoleret i deres kahytter, til lægehjælpen var fremme, hvilket betød, at adskillige krydstogtpassagerer måtte vente i helt op til fem-seks timer, før de blev tilset.

Da krydstogtskibet var returneret til Mallorca tidligere end planlagt, blev passagererne desuden efterfølgende indlogeret på en række nødherberge uden for Palma, hvor de kunne vente, indtil deres fly tilbage til Tyskland havde afgang.

Ifølge Daily Mail nægtede adskillige passagerer dog at forblive på Mallorca og valgte i stedet selv at finde tidligere flyafgange.

En talsmand fra Aida Cruises bekræfter hændelsen og siger følgende til Bild:

- På trods af de høje hygiejneforanstaltninger, vi har om bord på vores skibe, var der tilfælde af gastroenteritis (betændelsestilstand i mave og tarm, red.) blandt passagererne.

