Branche jubler over gråvejr: - Det er fremragende

De seneste ugers uforudsigelige vejr kan have øget lysten til at rejse til udlandet, påpeger brancheforening og rejsebureauer

Regn, blæst og tunge skyer bliver sjældent fremhævet som opskriften på den ideelle danske sommer, men for særligt én branche er det netop det: Rejsebranchen.

Selv om det er svært at måle, hvad der motiverer folk til at booke en rejse, mener direktøren for Danmarks Rejsebureau Forening, Lars Thykier, at de seneste ugers grå filter over Danmark er kommet branchen tilgode.

Det skriver DR.

- Jeg synes, det er fremragende sommervejr. Det er jo lige præcis det, vi har brug for. Det vil bestemt ikke være til skade for os, hvis meteorologerne kunne love mig tre uger mere med det ikke så gode vejr, siger Lars Thykier til mediet.

Han uddyber, at danskerne især går efter de sydeuropæiske feriedestinationer i øjeblikket, hvor lande som Spanien, Italien og Grækenland lokker. Her har danskerne siden 27. juni kunne rejse til uden bagefter at skulle i karantæne.

En beslutning, der allerede i ugerne op forinden fik danskerne til at gå på ferieshopping – 18. juni steg antallet af søgninger på europæiske rejsemål eksempelvis med 112 procent på søgemaskinen Momondo.

Hos Aarhus Charter har man også oplevet en stigende interesse blandt danskerne, fortæller bureauchef Henrik G. Jensen til DR. Ifølge ham har der den seneste uge været dobbelt så mange forbi hjemmesiden som normalt.

- Som rejsearrangører er vi altid glade for, at det drypper lidt i Danmark, siger han til DR.

