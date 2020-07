Branche styrtbløder: Krydstogtskibe ryger til ophug

Det er ikke kun flyselskaberne, som er lagt i benlås af coronakrisen. Også krydstogtrederierne er i store problemer, og det kan i sidste ende sende en lang række aldrende skibe til ophugning før tid.

Det påpeger blandt andet adm. direktør i investeringsbanken AMA Capital Partners, Peter Shaerf, overfor rejsemediet Travelweekly.

- Jeg forventer inden for halvandet år, at vi vil se omkring 30 krydstogtskibe blive taget ud af produktion og solgt eller ophugget. Det bliver de gamle skibe, for når krydstogtbranchen kommer op i tempo, vil publikum ikke efterspørge krydstogter med gamle skibe, siger han til mediet.

Hvis den profeti går i opfyldelse, vil det ifølge det danske branchemedie Standby.dk svare til, at cirka hvert 10. oceangående krydstogtsskib bliver skåret fra.

Den verdensomspændende brancheorganisation for krydstogsrederier, CLIA, har nemlig 277 skibe under sin paraply, hvilket svarer til cirka 95 procent af markedet, skriver mediet.

Sunde skibe skrottes

Hvis selskaberne ender med at tage op mod 30 krydstogtsskibe ud af drift på nogenlunde samme tid, vil det ifølge Peter Shaerf blive svært at finde aftagere, der vil forlænge skibenes levetid.

Ifølge ham er der i øjeblikket meget få købere, ligesom det er svært at få finansiering. Det samme påpeger krydstogtshistoriker Peter Knego, der fremhæver det 23 år gamle Costa Victoria som eksempel. Under normale omstændigheder ville det ifølge ham være blevet solgt videre, men nu bliver det i stedet sendt til ophugning.

- Hvis der var et sundt marked for det, ville de med sikkerhed sælge det skib. Men de må have sandet, at det ikke er tilfældet, siger Peter Knego til Travelweekly.

Costa Victoria ejes i dag af den amerikanske krydstogtsgigant Carnival Corp., der inden for de kommende tre måneder regner med at kassere seks af sine faste krydstogtskibe ud af en samlet besætning på godt 100 skibe.

