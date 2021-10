Brand skader berømt bro i Rom

Lørdag aften stod en af Roms mest ikoniske broer i flammer.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Broen bliver af romerne kaldt 'Ponte di Ferro', hvilket - meget passende - betyder jernbro.

Den 131 meter lange bro er nemlig opført i jern, hvilket gør, at den adskiller sig fra mange andre broer i Rom, der hovedsageligt er lavet af sten.

Branden har dog forårsaget voldsomme skader på den såkaldte jernbro, hvor dele af broen er endt på bunden af floden Tiberen.

Flammerne blev slukket i løbet af natten til søndag, og ifølge de lokale myndigheder er der ingen tilskadekomne i forbindelse med branden.

Mulig kortslutning

Jernbroen blev for første gang betrådt i 1863, og lige siden da har den forbundet vejtrafikken mellem de romerske kvarterer Ostiense og Portuense.

Forbindelsen mellem de to kvarterer er nu lukket på ubestemt tid som følge af branden.

Ifølge Reuters skriver flere lokale medier, at branden formentlig er udbrudt, fordi der kan have været en kortslutning i et af de skure, der er beliggende under broen.

Den voldsomme brand brød ud, imens valget til den næste borgmester i Rom står for døren. Her er byens forfald af infrastruktur blandt andet et højaktuelt valgtema.