Brandvarmt marked: Salgstiden er faldet med tre måneder

Står du og skal sælge dit sommerhus, så er timingen noget nær perfekt.

Det danske sommerhusmarked har været rødglødende siden coronaudbruddet i marts, hvilket understreges af en analyse, som Nybolig har foretaget.

Hvor det for et år siden i gennemsnit tog 279 dage at sælge et sommerhus, så er salgstiden nu nede på 197 dage.

Dermed er der næsten barberet tre måneder af den gennemsnitlige salgstid.

Udviklingen skyldes først og fremmest den politiske beslutning om at nedlukke samfundet, vurderer Nyboligs kommunikationschef Thomas Hovgaard.

- Når vi ikke kan rejse, vælger vi i stedet at købe sommerhus, siger han.

- Og selv om det kan virke som et luksus for de få, er det ikke desto mindre, hvad rigtig mange har haft mulighed for at gøre det seneste år.

Kritisk punkt

I Nybolig har man aldrig haft et bedre forretningsår på sommerhusområdet end i 2020.

Antallet af udbudte sommerhuse er historisk lavt lige nu, men markedet er ikke fuldstændig støvsuget, fastslår Thomas Hovgaard.

- Vi har heldigvis ingen forretninger, som melder udsolgt, hvilket ellers er en historie, der har været ude i medierne.

- Men mange steder er beholdningen kritisk, og derfor bruger vores mæglere alle deres vågne timer på at få nye emner til salg i et marked, som har ekstraordinært mange købere.

Om markedet finder tilbage til normalen eller fortsætter sin nuværende kurs, står og falder ifølge ejendomsmæglerkæden med tidspunktet for, hvordan det bliver tilladt at tage på ferie i udlandet uden gå i karantæne.

