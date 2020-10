Bravo Tours efterlader kæmpe regning: Skal dække aflyste rejser for 100 millioner

Tidligere på ugen kunne man læse i flere medier, at det kriseramte Bravo Tours var blevet købt ud og dermed undgik konkurs.

Det viser sig nu at være en sandhed med modifikationer.

I en pressemeddelelse oplyser Rejsegarantifonden nemlig, at TravelCo Nordic, rejsekoncernen bag Bravo Tours, ikke blev solgt i en såkaldt rekonstruktion - som det ellers blev beskrevet - men er erklæret konkurs.

'Den 23. oktober 2020 besluttede rekonstruktørerne, at det var umuligt at gennemføre en rekonstruktion, men at et salg af virksomheden måtte ske i konkurs', står der i pressemeddelelsen.

Dermed er det Rejsegarantifonden, der bliver efterladt med regningen.

- Det bliver uden tvivl det største tab i fondens historie, siger Birgitte Fjeldhoff, der er direktør i Rejsegarantifonden.

- Vi kender ikke de endelige tal endnu, men selskabet havde før konkursen optaget lån i fonden på cirka 86 millioner kroner til at refundere kunder, hvis rejse var blevet aflyst på grund af corona i løbet af foråret og sommeren.

Birgitte Fjeldhoff vurderer over for Ekstra Bladet, at den samlede regning vil løbe op i mindst 100 millioner kroner.

Bliver hjulpet af statskassen

I begyndelsen af oktober kom det frem, at pengekassen var tom i TravelCo Nordic, som indtil for nylig var rejsekoncernen bag Bravo Tours, der er Danmarks fjerde største rejseselskab.

Nu er TravelCo Nordic så blevet erklæret konkurs, mens Bravo Tours lever videre. Det er muligt, fordi nye ejere er trådt til og har overtaget charterselskabets navn og kundedatabase - men altså ikke gælden.

Gælden går i stedet videre til Rejsegarantifonden og indirekte også skatteborgerne, da et bredt flertal i Folketinget i foråret besluttede at konsolidere Rejsegarantifondens pengekasse i tilfælde af konkurser i 2020 og 2021.

Dermed kan andre charterrejseselskaber i Danmark godt tørre sveden af panden. Det bliver ikke dem, som skal stå for at genopbygge fondens formue.

