Briter krænket: Kontroversielt byggeprojekt ved Stonehenge får grønt lys

Der er økonomiske fordele ved at bygge en tunnel under Stonehenge, siger transportminister

Det har skabt stor vrede i Storbritannien, at der torsdag er blevet givet grønt lys til at udvide A303-hovedvejen, der løber 165 meter fra Stonehenge.

Det er en 'krænkelse' og en 'skandale', lyder det fra demonstranter, skriver Telegraph.

Alligevel har landets transportminister Grant Shapps tænkt sig at gå videre med projektet, hvor det mest omdiskuterede element er en to kilometer lang tunnel, der skal føre bilisterne under Stonehenge-området.

Der er nemlig store økonomiske gevinster at hente i at omlægge den gamle hovedvej, der fører fra London til området West Country, hvor det berømte UNESCO-verdensarvsområde ligger, mener Grant Shapps.

Det vil samtidig reducere mængden af trafikstøj ved Stonehenge, lyder det fra ministeren, som ikke mener, at vejudvidelsen indebærer en risiko for skader af 'betydelig' karakter på den op mod 5000 år gamle stencirkel.

En international skandale

Arkæologer, miljøforkæmpere og religiøse grupper er uenige.

De hæfter sig ved, at regeringens egne byggemyndigheder har advaret mod projektet, fordi det kan forårsage 'permanent og irreversibel skade' på Stonehenge.

Flere har også sagt, at A303-udvidelsen og ikke mindst tunnellen er et brud på myndighedernes ansvar for at stå værn om befolkningens kulturarv.

A303-hovedvejen løber blot 165 meter fra Stonehenge. Arkivfoto: Adrian Dennis/Ritzau Scanpix

David Jacques, der er professor i arkæologi ved University of Buckingham, kalder transportministerens udtalelser for 'tarmknusende'. Han argumenterer for, at projektet kan kompromittere de seneste års mange opdagelser i området.

- Det er en international skandale, siger professoren til Telegraph.

- Stonehenge er en gave til menneskeheden, den hjælper os til at forstå, hvordan vi har udviklet os som art siden istiden.

Trukket i landsretten

Også på Twitter er harmen stor.

- Nej, nej, nej! Hvor er det en total skamfuld beslutning, skriver den anerkendte historiker og forfatter James Holland.

En anden bruger, Andy Rhind-Tutt, kalder det et monumentalt spild af penge.

Transportministeren får dog også opbakning. Blandt andet fra English Heritage, der ejer området med det mystiske monument, og som siger, at en opdradering af vejnettet vil bidrage til at 'gendanne det gamle landskab', skriver Telegraph.

Den femårige byggefase forventes at blive skudt i gang i 2023, men allerede næste år vil man så småt gøre området klar. Projektet er budgetteret til 14 milliarder kroner.

Først skal man dog lige en tur i landsretten, hvor modstandere har samlet penge til at løfte et sagsanlæg.

