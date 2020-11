Briterne valfartede til stranden i sommer: Nu er rekordmange døde

De britiske vejrguder var gavmilde med varmen i sommer, hvor både juni, juli og august bød på voldsomme hedebølger.

For en stund glemte befolkningen alt om forårets lockdown, hoppede i bikini og badebukser og strømmede i hundredtusindvis til Bournemouth, Christchurch og Poole langs Dorsets kyst i det sydvestlige England.

Nu viser en undersøgelse, at 2556 briter mistede livet til sommerens hedebølger.

Det skriver Reuters.

Er corona årsagen?

Det er ikke nyt, at hedebølger koster menneskeliv, men aldrig før har så mange briter bukket under for varmen, skriver nyhedsbureauet.

Klimaforandringer har forværret og øget antallet af hedebølger, der især rammer de ældre og andre sårbare grupper, siger forskerne bag undersøgelsen.

De siger også, at coronavirus kan have medvirket til de mange dødsfald. For eksempel kan det tænkes, at udsatte personer har tøvet med at søge lægehjælp af frygt for at blive smittet med coronavirus, mens de er på hospitalet.

Forskerne håber nu at få midler til at undersøge deres teori.

