British Airways står til at få milliardbøde

British Airways' ejer fortæller, at flyselskabet står til at få en bøde på 183 millioner pund (1,5 milliarder kroner) fra Det Internationale Civile Kontor (ICO). Det skriver Sky News

Bøden falder, efter at kunders oplysninger blev stjålet fra British Airways hjemmeside sidste efterår.

Flyselskabet, der er ejet af International Airlines Group (IAG), meddeler, at det er 'overrasket og skuffet' over bøden.

Det Internationale Civile Kontor har intentioner om at udstede bøden til British Airways under den britiske databeskyttelseslov svarende til 1,5 procent af flyselskabets omsætning for 2017.

Det er den største bøde, som ICO nogensinde har givet et selskab og den første, der på grund af nye regler bliver offentliggjort, skriver tv-stationen BBC.

Oplysninger kan være blevet stjålet

I september 2018 oplyste det britiske flyselskab, at det havde haft en datalækage, hvor kundernes oplysninger kunne være stjålet. Det var British Airways hjemmeside og selskabets app, der var blevet hacket, og 380.000 kunder var berørt. Senere nedjusterede British Airways tallet til berørte kunder til at være 244.000.

Det var både finansielle data og personlige data fra kunder, som havde bestilt rejser i appen og på netsiden, der var blevet stjålet.

Hackingen var foregået i perioden 21. august til 5. september 2018.

Rejse- og pasdata var angiveligt ikke udsat for hackingen.

I oktober sidste år fik yderligere 185.000 British Airways-kunder ny advisering om et cyberangreb mod passagerer, som reserverede reward bookinger og de, som havde benyttet et kreditkort mellem 21. april og 28. juli 2018.